Â¼½Å°ÉÆà¡¢Ä¶¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¡ÈÈþ¥Ð¥¹¥È¡ÉÈäÏª¡ÖÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ê¡×TGC¤Ç±ð¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡ª
¡¡¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬10·î12Æü¡¢Ê¡²¬¡¦À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì ¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØTGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖTGC KITAKYUSHU 2024¡×¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÏª¤ï¤Ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç±ð¤ä¤«¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¼½Å¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÏª¤ï¤Ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÇÁ´ÎÏ¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢2²óÌÜ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤·¤Æ¡Ö2nd FASHION SHOW STAGE¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Â¼½Å¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÏª¤ï¤Ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤¿¡£ÀèÃ¼¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¯¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤À¤±¤µ¤»¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÂ¼½Å¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÂ¼½Å¡¢¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÏª¤ï¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼½Å¤Ï1998Ç¯7·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢HKT48¤Ë2011Ç¯¤ËÂè1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¡È¤¢¡¼¤Ë¤ã¡É ¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢10Ç¯´Ö¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·2021Ç¯¤ËÂ´¶È¡£ÆÈÆÃ¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£ºÇ¶á¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡ÖVIAGE¡×¤È¶¦Æ±¤Ç²¼Ãå¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ç8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖTGC KITAKYUSHU 2024¡×¤Îº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈRenew¡É¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢Ê¡²¬¸©¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¿Í¤Î·ò¹¯¡×¡ÖÆ°Êª¤Î·ò¹¯¡×¡Ö´Ä¶¤Î·òÁ´À¡×¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¼é¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡Ö¥ï¥ó¥Ø¥ë¥¹¡ÊOne Health¡Ë¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£»Ê²ñ¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È»³ËÜÎ¤ºÚ¡¢¥·¥ç¡¼¤Î¤Û¤«FRUITS ZIPPER¤äIS¡§SUE¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¡ØCREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡¿ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë