© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.

映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)」。

日本初のクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、ハリーが初めて体験する 映画シリーズ1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマス・シーンを再現した特別企画で、ワーナー ブラザース スタジオツアー ロンドンでも、人気のあるイベントのひとつなんです。



スタジオツアー東京の中でも人気の高いホグワーツの「大広間」のセットには、5mの高さのクリスマスツリーが8本立ち並び、そのすべてのオーナメントはなんと映画撮影当時と同じ手法で作られたんだとか...!

その大広間の正面奥には6mのひときわ目を引く大きなツリーがきらめきます。

また、生徒たちが食事をする長いダイニングテーブルには、七面鳥や果物、 ケーキやクリスマスプディングなどのイギリスの伝統的なごちそうがずらり!

ホグワーツに入学して、家族のような存在と過ごすハリーが初めて体験したきらめくクリスマス。そんな特別な思いが詰まったシーズンの「大広間」にぜひ足を踏み入れてくださいね♪

そして、その荘厳なたたずまいが人気の「ホグワーツ城の模型」は、一面真っ白な雪に覆われ、幻想的な雰囲気へと変身します。この繊細な粉雪も、映画撮影当時と同じように職人たちの手作業によるものです!

まるでケーキに粉砂糖をまぶすかのように降らせたリアルな雪の細かい質感をすみずみまでご覧ください。



さらに、スタジオツアーのクリスマスを盛りあげるグッズも数多く登場! 今年は、「ジンジャーブレッド・クリスマス」をテーマに、幸せであたたかいクリスマスシーズンを迎えるのにぴったりの商品が多数登場します。

「ヘドウィグ クリスマス セーター」 8500 円

ヘドウィグが描かれたキュートなセーターが登場します。肌ざわりのよい柔らかな素材感に加え、ヘドウィグの部分はもこもこした仕様になっており、ファンの心をくすぐる冬にぴったりの一品です!

「ハニーデュークス マグカップ 蛙チョコレートぬいぐるみ セット」475ml 2500円

こちらは愛らしいかえるチョコレートがひときわ目をひく、キュートなマグカップセットです! ハニーデュークスのお菓子の数々が描かれたカップは大きめサイズ。自分へのご褒美にも、ハリー・ポッターファンの方へのプレゼントにもぴったりな、スペシャルなセットです。

「蛙チョコレート 刺繍 オーナメント」2400円

ツリーに飾るのにぴったりなオーナメントも。蛙チョコレートやホグワーツ特急、ホグワーツ城のスノードームをかたどったものもあります。



・販売場所

スタジオツアー東京内、レイルウェイショップにて発売中。2024年11月9日(土)より、メインショップにて発売開始

ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンでも販売中

「ジンジャーブレッド・クリスマス」コレクションページ https://harrypottershop.jp/collections/holiday ※各商品の在庫には限りがございます。

いかがでしょうか? かわいい魔法動物や、金のスニッチ、蛙チョコレートに、お菓子でできたホグワーツ城、アイシングクッキーのツリーなど、クリスマスだけのかわいいモチーフの描かれた商品や、ヘドウィグがモチーフのあったかグッズなど...プレゼントにもぴったりなコレクション要チェックです!

また、今年も昨年同様、エントランスロビーやエクステリアでも、クリスマスの雰囲気を盛り上げるライトアップを実施! クリスマスシーズンを盛り上げる期間限定のフードも発売予定です。



この冬、クリスマスの輝きに彩られたスタジオツアー東京で、特別な1日を過ごしてみてはいかかがでしょうか♪

‘Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights © J.K. Rowling.



■クリスマスシーズン限定特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」

所在地:東京都練馬区春日町1-1-7

実施期間:2024年11月9日(土)〜2025年1月5日(日)

実施内容:「大広間」、「ホグワーツ城の模型」の特別装飾その他、クリスマス・ライトアップ(屋外エクステリア、館内ロビーなど)



Text:中嶋美月



