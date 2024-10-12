·ý»ÍÏ¯¡Ö´ñÀ×¡×¤Î¸ºÎÌ¤Ç£²³¬µéÀ©ÇÆ¤À¡ª¡¡Á°Æü¤ËÇòÊÆ¿©¤ÙÈþÈ©¤â¥Ä¥ä¥Ä¥ä
¡¡¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤À¡ª¡¡£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£·ÂçÀ¤³¦Àï£±ÆüÌÜ¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£´¤Ä¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë£¸Áª¼ê¤ÏÁ´°÷¥Ñ¥¹¡££×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£µ£°¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Ï¡¢Æ±µé£±°Ì¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£³£²¡á£Â£Í£Â¡Ë¤¬£µ£°¡¦£¶¥¥í¡¢Æ±µé£²°Ì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥µ¥ì¥¹¡Ê£³£°¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤Ï£µ£°¡¦£¸¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤«¤éÅ¾¸þ½éÀï¤Ç£²³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÎ×¤à·ý»ÍÏ¯¡£°ÊÁ°¤Ï¸ºÎÌ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤è¤êÍî¤È¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢·×ÎÌ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿´¶Æ°¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤Ã¤¿¡£½çÄ´¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÎý½¬¸å¤ËÇòÊÆ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤«¤â¡£´ñÀ×¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤½çÄ´¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¼«Ëý¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÈþÈ©¤â°ÊÁ°¤è¤êÄ¥¤ê¤È¥Ä¥ä¤¬Áý¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¥í¥µ¥ì¥¹¤¬»öÁ°¤Î·×ÎÌ¤ÇÂÎ½ÅÄ¶²á¤·¡¢¾å¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¿´ÇÛ¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°Â¤É¡£¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ë¸ºÎÌ¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤À¡£