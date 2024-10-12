¡Ú½©²Ú¾Þ¡¿·ê¥é¥¤¥º¡ÛÏÈ½ç¡ßÃæ´Ö¡ßÁ°Áö¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÇã¤¤Í×ÁÇ¡×¡¡ÁÛÄê¥ª¥Ã¥º¡È2·å¡É¤ÎÉúÊ¼¤Ë2¶¯³ä¤ê´üÂÔ
Âè29²ó½©²Ú¾Þ¡Ê10·î13Æü/GI¡¦µþÅÔ¼Ç2000m¡Ë¤Ï½Õ¤Î¼ÂÀÓÇÏ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î·èÃå¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£¼ÂºÝ¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¤â3Ï¢Ã±¤Ç10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÇÛÅö¤¬¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅª·ø¤á¤Ê¥ìー¥¹¤È¸À¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²áµî10Ç¯Ãæ7²ó¤Î3Ï¢Ã±¤ÏËüÇÏ·ô¡£¿Íµ¤¤Î1³ÑÊø¤·¤Ï²¿ÅÙ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡¢º£Ç¯¤â·êÇÏÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤À¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö·êÇÏ¤ò¥¢¥Ê¥é¥¤¥º¡ÊÊ¬ÀÏ¡Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥¢¥Íー¥í¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥ß¥¢¥Íー¥í
½©»ÏÆ°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤Î»ç±ñS¤Ç¤Ï¡¢»Í³Ñ8ÈÖ¼ê¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç¤è¤¯ÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢Àè¤ËÈ´¤±¤À¤·¤¿¾¡¤ÁÇÏ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ìー¥É¤Î2Ãå¤Ë¹¥Áö¡£¥³ー¥¹¥ì¥³ー¥É¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÁ°ÍÍø¤Î¹âÂ®ÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«¤ËÁ°¤òÊá¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å¤¬¤ê¤Ï¥á¥ó¥ÐーºÇÂ®¡£ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤Æ¶¯¤·¤Î¶¥ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ´Ö¤Ï·ªÅì¤ËÂÚºß¤·¡¢9Æü¤Ë¤ÏÈþ±º¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¼çÀï¤ÎÄÅÂ¼µ³¼ê¤òÇØ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯·ªÅì¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤é¤È3Æ¬Ê»¤»¡£ºÇ¸åÊý¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ê±þ¤¨Í¥Àª¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤ÈÆ±Æþ¡¢¥â¥¹¥¯¥í¥Ã¥µー¤Ë¤ÏÈ¾ÇÏ¿ÈÀèÃå¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤ÈÃ¡¤¤µ¤ì¤ÆÄ´»Ò¤Ï¾å¸þ¤¤À¡£
Á°Áö¤ÏÆâ¤ò¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤ë´ïÍÑ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ê¥Ã¥ー¤ÊµþÅÔÆâ²ó¤ê2000m¤Ç¤â¤³¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤¬³è¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¡£¤µ¤é¤Ë2ÏÈ2ÈÖ¤È¤¤¤¦Ä¶¹¥ÏÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤À¡£ºù¤È³ß¤Î½÷²¦2¶¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë³ä¤ê¹þ¤à¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£