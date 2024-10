ドジャースの大谷翔平投手は11日(日本時間12日)、リーグ地区シリーズの第5戦に「1番DH」で先発出場。快音は響かなかったが、チームは2-0で勝利。通算成績を3勝2敗とし、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。大谷は試合後、自身のインスタグラムを更新し、喜びを表した。

■インスタ更新「この調子だ、ドジャース」

4打数無安打と3試合ぶりの無安打に終わった大谷。しかし、チームのリーグ優勝決定シリーズ進出が決まると喜び爆発。クラブハウスに移動してのシャンパンファイトでは会場中を駆け回り、チーム―メートたちに浴びせまくった。

その後、自身のインスタグラムを更新。「Onto the NLCS! Let’s keep it going Dodgers(リーグ優勝決定シリーズへ! この調子だ、ドジャース)」とつづり、投稿。そのほか、チームメートとの集合写真や山本由伸投手、クレイトン・カーショー投手とのツーショット写真など複数枚アップした。

特に話題を集めたのは、やはりデコピンとの1枚。大谷は腰を低く下ろし、かがむような姿勢で愛犬に顔を近づけていた。

■「もはやドジャースの一員」

また、このシーンが生まれる直前のものと思われる写真もアップされた。『Dodger Blue』の公式X(旧ツイッター)が公開した1枚は、デコピンが女性に抱えられたまま移動する姿を捉えたもの。そこには「Decoy is ready to party(デコイはパーティーの準備ができている)」という文字が添えられており、クラブハウスにいる大谷に会うために、スタジアム内を移動している最中の様子だった。そして、この後に先の対面シーンにつながったようだ。

一連の写真に対しては「(デコピンは)もはやドジャースの一員」「デコピン、やはり来ていた」「今日も応援していたんだね」などのコメントが並んだ。