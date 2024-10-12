¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÊÝÂ¸¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¡£150¸Ä¤Þ¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡ÖPIN-Master¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Web¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÎ®ÍÑ¤ÏÏ³±Ì»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇNG¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´¤Æ¤ò°ã¤¦Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤äOSÅù¤Ø¤ÎµÏ¿µ¡Ç½¤¬Ìµ¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤ÏÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ï³±Ì¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤È±¿ÍÑ¤Î¼ê·Ú¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖPIN-Master¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç150¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍý¤ò´°Á´¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â¸½¤·¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¿´ÇÛ¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤»¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÈÎ©¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Þ¤ºÎ®½Ð¤·¤Ê¤¤
¥Ö¥é¥¦¥¶¤äOS¡¦¥¢¥×¥ê¤Îµ¡Ç½¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ÏÏ³±Ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¼êÄ¢¤Ê¤É¤Ø¤Î¥¢¥Ê¥í¥°´ÉÍý¤âÊªÍýÅª¤ÊÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤ä¼ê´Ö¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¡£
¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Ä¡¼¥ë¤¬¡ÖPIN-Master¡×¡£
ÅÅÂî¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ÇºÇÂç150¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òµÏ¿²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÑ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¤Ç¸ü¤ß¤â¥«¡¼¥É4ËçÊ¬¤ÈÈæ³ÓÅª¥¹¥ê¥à¡£¼êÄ¢¤Î¥«¡¼¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹Åù¤Ë¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤óËÜÂÎ¤â¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¥í¥Ã¥¯
½é´üµ¯Æ°»þ¤Ë¤ÏËÜÂÎÍÑ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê4¡Á8·å¤ÎÊ¸»úÎó¡Ë¤ÎÀßÄê¤¬É¬Í×¡£
¡ 0¡Á9¤Î¿ô»ú¤«¤éÇ¤°Õ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ ¢ª¡ÖEnter¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹
¢ ³ÎÇ§ÍÑ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ ¢ª¡ÖEnter¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹¡Ê´°Î»¡Ë
¥¹¥Þ¥Û¤ÎPIN¥³¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎËÜÂÎ¥Ñ¥¹¤ò6²ó´Ö°ã¤¨¤ë¤È¶¯À©½é´ü²½¡ÊÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ãµî¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¶¼º¤·¤¿ºÝ¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃ×Ì¿Åª¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
ºÇÂç150¸Ä¤Þ¤ÇÅÐÏ¿OK
³Æ¼ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ¼ê½ç¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ ¡ÖNew¡×¥¡¼¤Ç¡Ö¿·µ¬ºîÀ®¡×²èÌÌ¤ò³«¤¯
¢ ¤É¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤«¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¼¨Ì¾¤òÆþÎÏ ¢ª¡ÖEnter¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹
£ Ç¤°Õ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ ¢ª¡ÖEnter¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹
¤ ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë ¡ÖCODE STORED¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ì¤ÐÅÐÏ¿´°Î»
ÅÐÏ¿¤Ç¤¤ëÊ¸»ú¼ï¤Ï±Ñ¸ì¡ÊÂçÊ¸»ú/¾®Ê¸»ú¡Ë¡¦¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô»ú¤Ë²Ã¤¨¡¢-¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤ä_¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¡ËÅù¤Îµ¹æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÏÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤äÉ½¼¨Ì¾¤òÊÔ½¸¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÈEdit¥Ü¥¿¥ó¡É¤Ç½¤Àµ²ÄÇ½¡£
Ç¤°Õ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹ºÝ¤ÏÌð°õ¥¡¼¤ÇÃµ¤¹¤«¡¢
É½¼¨Ì¾¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò²¡¤·¤Æ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¸¡º÷¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÁàºîÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤´°Â¿´¤ò¡£É¬Í×¤ÊÁàºî¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜÂÎÎ¢¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¢¥Ê¥í¥°´ÉÍýÇÉ¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á
¿ôÆü´Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼êÆþÎÏ¤¹¤ë¼ê´Ö¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÏ³±Ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¥¢¥ì¡©¤Ã¤ÈËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¥í¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ý¥¹¥È¡¢ÊªÍý¿ô»ú¥³¡¼¥É¤Î¸°¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤«¤â¡£
¥Ö¥é¥¦¥¶¤äOS¤Ø¤ÎµÏ¿¤ÏÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Î¿´ÇÛ¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¼êÄ¢¤Ê¤É¤ËÊªÍýµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍýÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Î®½Ð¤Î¿´ÇÛ¤¬Ìµ¤¤´°Á´¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¡ÖPIN-Master¡×¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤Ë¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤«¤é28¡óOFF¤Î10,780±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ä¡ä ´°Á´¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¥¢¥Ê¥í¥°¤ÈÆ±Åù¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ªÄ¶Çö·¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë
Source: machi-ya