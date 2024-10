◆Girls2、地元高校ダンス部とコラボ

【モデルプレス=2024/10/12】Girls2(※「2」は二乗が正式表記)が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(以下、「TGC北九州2024」)に出演した。ガールズ・パフォーマンスグループで、6⽉にデビュー5周年を迎えたGirls2。「寄り道 -Take it easy baby」「BFF」で二面性のある魅力を放つと、福岡出身の鶴屋美咲が「ただいまー!」と挨拶し、歓声が飛ぶ温かな場面もあった。

◆「TGC北九州」8回目の開催

3曲目では「W TOKYO×LDH JAPAN 地⽅創⽣プロジェクト」の⼀環として、地元・折尾愛真⾼等学校ダンス部とスペシャルコラボレーション。LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導や、Girls2とのリハーサルを経て、「Magic」でダンス部が熱いコラボレーションパフォーマンスを披露。小川桜花は「ダンスのスキルもバリ高くて、パフォーマンスバリ良くて楽しかったです!」と絶賛していた。「TGC地方創生プロジェクト」として開催されたTGCの地方開催では最多8回目の開催を迎える「TGC北九州2024」のテーマは、北九州市民・次世代を担う若者たちが持続可能な未来を考えるきっかけとなるような開催を目指すことを意味する「Renew」。出演者は池田美優、藤田ニコル、生見愛瑠、ゆうちゃみ、せいら、とうあ、中町兄妹、なこなこカップルなど。FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)、IS:SUE(イッシュ)らによるライブパフォーマンスも展開される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】