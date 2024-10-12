¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥¦¥º¥ß¥ó¡×¤ªÈäÏªÌÜ¡¡26Ç¯¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ
¡¡2026Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¡¢Ì¾Á°¤¬¡Ö¥¦¥º¥ß¥ó¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸µµ¤¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¦¥º¥ß¥ó¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¥Ñ¥é¶¥µ»¤ÎÇ®¤¤¡Ö±²¡×¤È¡¢¡ÖÀô¡×¤Î¤è¤¦¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë´¶Æ°¤Ø¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ¬¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤·¤ã¤Á¤Û¤³¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÌÜ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¸«¼é¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼±ç¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¿å¤ÎÀºÎî¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¦¥º¥ß¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î²Ð¤ÎÀºÎî¡Ö¥Û¥Î¥Û¥ó¡×¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¦¤ËÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£