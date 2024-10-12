【秋華賞】関東No.1ジョッキーは俺だ！？ ステレンボッシュで牝馬二冠へ リベンジに燃える戸崎圭太騎手を栗東トレセンで直撃！
【動画】戸崎圭太騎手を栗東トレセンで直撃｜https://youtu.be/pp3gHEEX-oA
【ウイニング競馬 2024年10月12日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】
【京都】10R 大原S、11R 大阪スポーツ杯
【新潟】10R 粟島特別、11R 飛翼特別
今週は嬉しい３日間競馬！初日は京都・新潟の２場開催です。新潟メインは直線1000ｍで行われる新潟競馬場の名物競走。京都メインはダート戦線の強豪が集うオープン競走「大阪スポーツ杯」。さらに翌日の牝馬三冠最終戦！ＧI「秋華賞」のスペシャル取材もありますのでお楽しみに！
＜出演者＞
【司会者】
キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)
【ゲスト】ミカエル・ミシェル（騎手）
【解説者】
大久保洋吉(元調教師)、三嶋まりえ(東京スポーツ)
【実況者】
立川周（テレビ東京アナウンサー）
■第29回秋華賞（GI）枠順
2024年10月13日（日）5回京都4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ホーエリート（牝3 北村友一）
2-2 ミアネーロ（牝3 津村明秀）
2-3 クイーンズウォーク（牝3 川田将雅）
3-4 タガノエルピーダ（牝3 団野大成）
3-5 チェルヴィニア（牝3 C.ルメール）
4-6 ラビットアイ（牝3 横山典弘）
4-7 チルカーノ（牝3 鮫島克駿）
5-8 コガネノソラ（牝3 丹内祐次）
5-9 アドマイヤベル（牝3 横山武史）
6-10 ボンドガール（牝3 武豊）
6-11 ランスオブクイーン（牝3 松山弘平）
7-12 ラヴァンダ（牝3 岩田望来）
7-13 クリスマスパレード（牝3 石川裕紀人）
8-14 ステレンボッシュ（牝3 戸崎圭太）
8-15 セキトバイースト（牝3 藤岡佑介）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。