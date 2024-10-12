【お笑いの日】「芸歴40年超え」シークレットゲスト登場 “相方”フジモン驚き
12日放送のTBS系生特番『お笑いの日2024』（後2：00）では、「ラヴィット！presents出会い頭-1グランプリ」を実施。大トリでは、ボケ側に「芸歴40年超え」のシークレットゲストが登場し、ツッコミの藤本敏史（FUJIWARA）と即興漫才を披露した。
【写真】レジェンド・村上ショージ、十八番ギャグ「ドゥーン」
シークレットゲストの正体は村上ショージ。出会い頭でショージに気づいた藤本は驚きながらも「おじいちゃんやん！」と早速ツッコミを入れていた。
■午後2時半頃：ラヴィット！presents「出会い頭-１グランプリ」
出場者
【ツッコミ】
井口浩之（ウエストランド）、津田篤宏（ダイアン）、藤本敏史（FUJIWARA）、村上（マヂカルラブリー）、盛山晋太郎（見取り図）
【ボケ】川北茂澄（真空ジェシカ）、くっきー！（野性爆弾）、国崎和也（ランジャタイ）、サンシャイン池崎ほか
【審査員】
川島明（麒麟）、三拍子（高倉陵・久保孝真）、山内健司（かまいたち）、若槻千夏ほか
【写真】レジェンド・村上ショージ、十八番ギャグ「ドゥーン」
シークレットゲストの正体は村上ショージ。出会い頭でショージに気づいた藤本は驚きながらも「おじいちゃんやん！」と早速ツッコミを入れていた。
出場者
【ツッコミ】
井口浩之（ウエストランド）、津田篤宏（ダイアン）、藤本敏史（FUJIWARA）、村上（マヂカルラブリー）、盛山晋太郎（見取り図）
【ボケ】川北茂澄（真空ジェシカ）、くっきー！（野性爆弾）、国崎和也（ランジャタイ）、サンシャイン池崎ほか
【審査員】
川島明（麒麟）、三拍子（高倉陵・久保孝真）、山内健司（かまいたち）、若槻千夏ほか