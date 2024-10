◆ONE OR EIGHT、国内初ステージ飾る

【モデルプレス=2024/10/12】日本からデビューしたばかりのボーイズグループ・ONE OR EIGHT(読み:ワンオアエイト)が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(以下、「TGC北九州2024」)に出演した。アーティストライブ1組⽬に登場した、様々なバックグラウンドを持つ超実⼒派メンバーMIZUKI、NEO、REIA、RYOTA、SOUMA、TAKERU、TSUBASA、YUGAの全員⽇本⼈からなり、8⽉16⽇にシングル「Donʼt Tell Nobody」でグローバルデビューを果たしたONE OR EIGHT。デビュー前、突如公開されたパフォーマンス動画「KAWASAKI」の再⽣回数が公開から10⽇で1,000万回を突破、11⽉9⽇には、『Hypefest Hong Kong 2024』への出演を控えるなど、世界中の注⽬を集める彼らの国内初ライブパフォーマンスとなった。

◆「TGC北九州」8回目の開催

「Spellbound」「Don't Tell Nobody」と、レーザーに包まれながらランウェイも駆使したキレたっぷりのパフォーマンスを披露し、会場中を沸かせていた。「TGC地方創生プロジェクト」として開催されたTGCの地方開催では最多8回目の開催を迎える「TGC北九州2024」のテーマは、北九州市民・次世代を担う若者たちが持続可能な未来を考えるきっかけとなるような開催を目指すことを意味する「Renew」。出演者は池田美優、藤田ニコル、生見愛瑠、ゆうちゃみ、せいら、とうあ、中町兄妹、なこなこカップルなど。FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)、IS:SUE(イッシュ)らによるライブパフォーマンスも展開される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】