◆藤田ニコル、トップバッターで開幕

【モデルプレス=2024/10/12】モデルの藤田ニコルが12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、「TGC北九州2024」)」に出演した。ランウェイのトップバッターで登場した藤田は、「にこるーん!」の歓声に包まれながらランウェイ。ブルーのストライプシャツにカレッジロゴが可愛らしいトップスをレイヤード。ボトムスにはボリューミーなロングスカートとカバーロングブーツを合わせ、トップバッターにふさわしい華やかな雰囲気を演出していた。

◆「TGC北九州」8回目の開催

◆「TGC北九州2024」開催概要

「TGC地方創生プロジェクト」として開催されたTGCの地方開催では最多8回目の開催を迎える「TGC北九州2024」のテーマは、北九州市民・次世代を担う若者たちが持続可能な未来を考えるきっかけとなるような開催を目指すことを意味する「Renew」。出演者は池田美優、藤田、生見愛瑠、ゆうちゃみ、せいら、とうあ、中町兄妹、なこなこカップルなど。FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)、IS:SUE(イッシュ)らによるライブパフォーマンスも展開される。(modelpress編集部)イベント名称:CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:CREATEs presents TGC 北九州 2024)開催日時:2024年10月12日 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)会場:西日本総合展示場新館(〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1)ゲストモデル:阿部なつき、嵐莉菜、アリアナさくら、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、小川桜花(Girls2)、香川沙耶、加藤史帆(日向坂46)、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、佐々木美玲(日向坂46)、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、原田都愛(Girls2)、藤田、藤本リリー、ブリッジマン遊七、みとゆな、村上愛花、村瀬紗英、矢吹奈子、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、莉子 他 ※50音順モデル:小國舞羽、ののか、福山絢水、森日菜美、わらし。 他 ※50音順ゲスト:あぁ〜しらき、井上想良、王林、小川史記(BUDDiiS)、くれいじーまぐねっと、駒木根葵汰、しなこ、とうあ、土佐兄弟、中町兄妹、なこなこカップル、堀未央奈、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、よしあき&ミチ、四千頭身 他 ※50音順メインアーティスト:IS:SUE、Girls2、KOMOREBI、SAY MY NAME、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE、ONE OR EIGHT ※50音順オープニングアクト:ICEDOPE、2xFE、BUZZ-RU、Mumeixxx ※50音順MC:ウエンツ瑛士、山本里菜 ※50音順【Not Sponsored 記事】