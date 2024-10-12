¡ÖÂ©¤Îº¬¤¬»ß¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¸µ¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¤ÎÇ¼ª¡¢½ãÇò¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ¡Ö¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¤Î¶ËÃ×¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï¡Ö¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¡º£²ó¤Ï¥á¥¤¥É´ë²è¤Ç¤¹¡£Tver¤ÇÀ§Èó¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Çò¤¤Ç¼ª¡¢½ãÇò¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤Ç¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¤È¤ª¤Í¤À¤ê¥Ý¡¼¥º¤Î¥«¥Ã¥È2Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â¶¯¤¯»É·ã¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇ¹áÀ¡»ô¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖºÇ¶¯¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¤Î¶ËÃ×¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿À¡×¡ÖÂ©¤Îº¬¤¬»ß¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öµ´²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£