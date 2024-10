写真は全8枚…山本由伸とのツーショットも

【MLB】ドジャース 2ー0 パドレス(日本時間12日・ロサンゼルス)

ドジャース・大谷翔平投手が11日(日本時間12日)、自身のインスタグラムを更新。優勝決定シリーズ進出決定を喜ぶシャンパンファイトの様子などを投稿した。アップした8枚の写真の最後には愛犬、デコピンも登場。祝福の“キス”をするかのような超接近のカットだった。

パドレスとの接戦を制し、優勝決定シリーズへと駒を進めた喜びをさっそくファンにも共有した。インスタグラムには選手、スタッフら全員での記念写真やシャンパンファイトではしゃぐ様子など8枚の写真を載せた。

大一番で好投し、勝利投手となった山本由伸投手とのツーショットもあり、最後にはデコピンが登場。四つん這いとなった大谷が、デコピンの鼻先に口を近づけて“キス”寸前となっているカットだった。

コメントには英語で「Let’s keep it going Dodgers(その調子だ、ドジャース)」と記載していた。(Full-Count編集部)