GLAYが、デビュー30周年記念アルバム『Back To The Pops』の発売を記念して、本日10月12日14時30分から12時間、毎時間テレビ出演やコンテンツを公開する。

今作は「30年目のデビューアルバム」とメンバー自身も語っており、デビュー作のプロモーションのような12時間になるという。

・GLAY 17th Album発売記念DAY14:30~『ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます』日本テレビ系/TV出演15:00~『GLAY EXPO 1999 SURVIVAL』、『GLAY EXPO2001』東京スタジアムより10曲を限定公開/YouTube16:00~「シェア」MV公開/YouTube17:00~ かまいたちチャンネルにHISASHI出演/YouTube18:00~ GLAY デビュー30周年記念特番『Back To The Pops』~30年目のデビューアルバム~配信開始/U-NEXT19:00~『with MUSIC』(日本テレビ系)にGLAY出演/TV出演21:00~ HISASHI TV The LIVE #73/YouTube生配信22:00~ GLAY NEW ALBUM『Back To The Pops』先行試聴会リバイバル上映/YouTube※映画館の上映内容から一部変更しての配信。23:00~『GLAY EXPO 2001』北九州、石狩より10曲を限定公開/YouTube24:00~『BUGGY CRASH NIGHT』(FM802)/ラジオ25:00~『GLAY EXPO 2004』、『GLAY EXPO 2014 TOHOKU』より10曲を限定公開/ YouTube26:00~『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』より5曲を限定公開/YouTube

