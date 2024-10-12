GLAY、デビュー30周年アルバム『Back To The Pops』発売記念に12時間連続TV出演＆コンテンツ公開
GLAYが、デビュー30周年記念アルバム『Back To The Pops』の発売を記念して、本日10月12日14時30分から12時間、毎時間テレビ出演やコンテンツを公開する。
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今作は「30年目のデビューアルバム」とメンバー自身も語っており、デビュー作のプロモーションのような12時間になるという。
・GLAY 17th Album発売記念DAY14:30～『ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます』日本テレビ系/TV出演15:00～『GLAY EXPO 1999 SURVIVAL』、『GLAY EXPO2001』東京スタジアムより10曲を限定公開/YouTube16:00～「シェア」MV公開/YouTube17:00～ かまいたちチャンネルにHISASHI出演/YouTube18:00～ GLAY デビュー30周年記念特番『Back To The Pops』～30年目のデビューアルバム～配信開始/U-NEXT19:00～『with MUSIC』（日本テレビ系）にGLAY出演/TV出演21:00～ HISASHI TV The LIVE #73/YouTube生配信22:00～ GLAY NEW ALBUM『Back To The Pops』先行試聴会リバイバル上映/YouTube※映画館の上映内容から一部変更しての配信。23:00～『GLAY EXPO 2001』北九州、石狩より10曲を限定公開/YouTube24:00～『BUGGY CRASH NIGHT』（FM802）/ラジオ25:00～『GLAY EXPO 2004』、『GLAY EXPO 2014 TOHOKU』より10曲を限定公開/ YouTube26:00～『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』より5曲を限定公開/YouTube
（文＝リアルサウンド編集部）