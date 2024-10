2024年12月16日(月)パシフィコ横浜 国立大ホールにて、『The Reunion: Together Again』が開催されることが決定した。

『オペラ座の怪人 25周年記念公演』のファントム役で知られる世界的ミュージカルスターのラミン・カリムルーが4か月ぶりに来日する。8月に開催し3公演完売した、ラミンと親交のある俳優たちの“再会”を祝したプレミアムコンサート『The Reunion』のアンコール公演として、『The Reunion: Together Again』が行われることとなった。

『The Reunion』8月公演の様子

『The Reunion: Together Again』とは、ラミン・カリムルーが、自身と交友のあるスターたちと共におくるプレミアムコンサート。今夏開催された『The Reunion』では、『エリザベート』より「闇が広がる」(ラミン・カリムルー、城田優)、『ラブ・ネバ―・ダイ』より「Till I Hear You Sing」(ラミン・カリムルー)、『グレイテスト・ショーマン』より「From Now On」(カンパニー)など全28曲を披露し、大盛況で3公演の幕を閉じた。

『The Reunion』8月公演の様子

アンコール公演となる『The Reunion: Together Again』には、前回から引き続き、アーティスト活動をはじめプロデューサー・演出家・実力派クリエイターとして活躍する城田優、『The Reunion』のディレクターを務めるアール・カーペンター、昨年のイタリア版『オペラ座の怪人』で主要キャストを務めたブラッドリー・ジェイデンとアメリア・マイロが出演。新しい仲間には、ウエストエンド版『オペラ座の怪人』(2017~2020)でクリスティーヌ役を務め、ソリストとしても目覚ましく活躍するケリー・マティソンを迎える。

クリスマス前のホリデームードが漂う横浜・みなとみらいで、仲間たちとの再会を祝うハートウォーミングなステージを、新たな楽曲とともにおくる。

出演者&音楽監督からのメッセージ

■ラミン・カリムルー

ラミン・カリムルー

『The Reunion』コンサートで再び日本に戻れることをとても楽しみにしています! 日本の観客の皆様のエネルギーは本当に特別で、他に類を見ないほどです。私にとって、日本に帰ってくるということは、既に皆様と築いた絆をさらに深め、対話を続けていくということです。より沢山の時間を共に過ごして、この旅路をさらに先に進められることを心待ちにしています!

■城田優

城田 優

アンコール公演の企画は、8月公演後の打ち上げ会場で、ラミンたちと「もう一回やろうよ!」と盛り上がったことからスタートしました。興奮と感動が冷めやらぬまま、関係各所との調整を重ね、公演に携わる全員の愛と情熱がつながったからこそ有言実行できました。

『The Reunion』は、ラミンの仲間たちが結集したコンサートであり、私自身も友人の一人として出演させてもらっています。ブロードウェイやウエストエンドのスーパースターたちのソロでの歌唱はもちろん、デュエットやカンパニーの曲でも、歌声や表情から出演者たちの友情の絆を感じられるのが、このコンサートの醍醐味だと思います。この機会をお見逃しなく!



■アール・カーペンター

アール・カーペンター

12月にまた日本に戻れることをとても幸運に思い、ワクワクしています。日本の観客の皆様のあたたかい歓迎と情熱は、毎度私の心に深く刻まれています。親愛なる才能溢れる友人たちと、再びこのような特別な瞬間を共有できることはとても光栄であり、また皆様と一緒に、忘れられない思い出を沢山作れることを楽しみにしています

■ケリー・マティソン

ケリー・マティソン

私にとって初来日が叶い、『The Reunion』のカンパニーの一員として、素晴らしい友人たちと共演できることにとてもワクワクしています。ウエストエンドでの『オペラ座の怪人』でクリスティーヌ役を演じられたことは、私にとってかけがえのない経験であり、その経験ができたからこそ今の私がいます。日本でのコンサートに出演させてもらい、文化を体感する機会をいただきありがとうございます。そして何よりも素晴らしい日本の観客の皆様とお会いできることを心待ちしています!

■ブラッドリー・ジェイデン

ブラッドリー・ジェイデン

私はこれまで幸運にも何度か日本での公演に出演させてもらっていますが、来日する度に素晴らしさの度合いが更新されていっています。それは、日本の美しい観客の皆様からの愛情とあたたかいサポートのおかげです。何度も日本にやってきたいと思うのは、私にとって、最高の経験とパフォーマンスができる特別な場所だからです。今回もミュージカル界が誇る最上級の出演者の歌声で皆様をお迎えします。素晴らしいショーになること間違いなしですので、会場で皆様にお会いできることを楽しみにしています。

■アメリア・マイロ

アメリア・マイロ

才能溢れる同僚や友人たちと共に、12月に再び日本で公演できることに、とても感謝するとともに、感激しています!日本を訪れてみて、とても美しい国でしたし、私はとても尊敬しています。日本の観客の皆様のあたたかさと優しさは、忘れられない程、印象に残っています。日本にまた戻り、音楽を通して皆様と繋がることができるのは本当に幸運です。今回もとても特別で、一生の思い出になることでしょう!

■アダム・ホスキンス

アダム・ホスキンス

日本に戻ってこられる機会に恵まれ、大変感激しています。日本の観客の皆様は、とても熱心で心が広いです。世界で最も好きな都市のひとつである日本で、素晴らしいアーティストたちとまた共演できることを、とても幸運に思います。