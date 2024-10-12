GLAY、ニューアルバムの発売を記念して12時間連続でテレビ出演＆コンテンツを公開
■「GLAY 17th Album発売記念DAY」は、10月12日14時30分から放送の『ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます』出演からスタート！
GLAYが10月9日にデビュー30周年記念アルバム『Back To The Pops』を発売。同作の発売を記念して、「GLAY 17th Album発売記念DAY」と銘打って10月12日の14時30分から12時間、毎時間テレビ出演やコンテンツが公開される。
今作は「30年目のデビューアルバム」とメンバー自身も語っており、まさにデビュー作のプロモーションのごとく展開される怒涛の12時間に注目だ。詳細は以下のとおり。
■GLAY 17th Album発売記念DAY
14:30～ 日本テレビ系『ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます』/TV出演
15:00～ 『GLAY EXPO 1999 SURVIVAL、GLAY EXPO2001』東京スタジアムより10曲を限定公開/ YouTube
16:00～ 「シェア」MV公開/YouTube
17:00～ かまいたちチャンネルにHISASHI出演/YouTube
18:00～ GLAY デビュー30周年記念特番『「Back To The Pops」～30年目のデビューアルバム～』配信開始/U-NEXT
19:00～ 日本テレビ系『with MUSIC』にGLAY出演/TV出演
21:00～ HISASHI TV The LIVE #73/YouTube生配信
22:00～ GLAY NEW ALBUM Back To The Pops先行試聴会リバイバル上映/YouTube
※映画館の上映内容から一部変更しての配信となります。
23:00～ 『GLAY EXPO 2001』北九州、石狩より10曲を限定公開/YouTube
24:00～ FM802『BUGGY CRASH NIGHT』/RADIO
25:00～ 『GLAY EXPO 2004、GLAY EXPO 2014 TOHOKU』より10曲を限定公開/ YouTube
26:00～ 『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』より5曲を限定公開/ YouTube
リリース情報
2024.10.09 ON SALE
ALBUM『Back To The Pops』
GLAY OFFICIAL SITE
https://www.glay.co.jp/