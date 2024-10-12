【京都5R新馬戦結果】エピファネイア産駒ナグルファルが競り合いを制す
12日、京都競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝2000m・13頭)は、終始前を争って、直線の競り合いも制した川田将雅騎手騎乗の1番人気ナグルファル(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、最後まで食い下がった12番人気ロードガレリア(牡2、栗東・藤岡健一厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分00秒7(良)。
さらに1.3/4馬身差の3着に5番人気マテンロウシルビア(牝2、栗東・四位洋文厩舎)が入った。なお、2番人気リガーレ(牡2、栗東・池江泰寿厩舎)は4着に、3番人気ジーティーアメリカ(牡2、栗東・吉岡辰弥厩舎)は11着に終わった。
勝ったナグルファルは、父エピファネイア、母ランドオーバーシー、その父Bellamy Roadという血統。
【勝ち馬プロフィール】
◆ナグルファル(牡2)
騎手:川田将雅
厩舎:栗東・杉山晴紀
父:エピファネイア
母:ランドオーバーシー
母の父:Bellamy Road
馬主:社台レースホース
生産者:社台ファーム
【全着順】
1着 ナグルファル 1人気
2着 ロードガレリア 12人気
3着 マテンロウシルビア 5人気
4着 リガーレ 2人気
5着 エテルノレガーメ 4人気
6着 ツーエムクロノス 8人気
7着 ゴッドエスパーダ 10人気
8着 エキサイトバイオ 6人気
9着 ドラギニャン 7人気
10着 コンテナライン 11人気
11着 ジーティーアメリカ 3人気
12着 ウィスパーボイス 13人気
13着 ファラオ 9人気