12日、京都競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝2000m・13頭)は、終始前を争って、直線の競り合いも制した川田将雅騎手騎乗の1番人気ナグルファル(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、最後まで食い下がった12番人気ロードガレリア(牡2、栗東・藤岡健一厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分00秒7(良)。

さらに1.3/4馬身差の3着に5番人気マテンロウシルビア(牝2、栗東・四位洋文厩舎)が入った。なお、2番人気リガーレ(牡2、栗東・池江泰寿厩舎)は4着に、3番人気ジーティーアメリカ(牡2、栗東・吉岡辰弥厩舎)は11着に終わった。

勝ったナグルファルは、父エピファネイア、母ランドオーバーシー、その父Bellamy Roadという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ナグルファル(牡2)

騎手:川田将雅

厩舎:栗東・杉山晴紀

父:エピファネイア

母:ランドオーバーシー

母の父:Bellamy Road

馬主:社台レースホース

生産者:社台ファーム

【全着順】

1着 ナグルファル 1人気

2着 ロードガレリア 12人気

3着 マテンロウシルビア 5人気

4着 リガーレ 2人気

5着 エテルノレガーメ 4人気

6着 ツーエムクロノス 8人気

7着 ゴッドエスパーダ 10人気

8着 エキサイトバイオ 6人気

9着 ドラギニャン 7人気

10着 コンテナライン 11人気

11着 ジーティーアメリカ 3人気

12着 ウィスパーボイス 13人気

13着 ファラオ 9人気