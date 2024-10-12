京都5R新馬戦を制したナグルファル(c)netkeiba

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　12日、京都競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝2000m・13頭)は、終始前を争って、直線の競り合いも制した川田将雅騎手騎乗の1番人気ナグルファル(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、最後まで食い下がった12番人気ロードガレリア(牡2、栗東・藤岡健一厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分00秒7(良)。

　さらに1.3/4馬身差の3着に5番人気マテンロウシルビア(牝2、栗東・四位洋文厩舎)が入った。なお、2番人気リガーレ(牡2、栗東・池江泰寿厩舎)は4着に、3番人気ジーティーアメリカ(牡2、栗東・吉岡辰弥厩舎)は11着に終わった。

　勝ったナグルファルは、父エピファネイア、母ランドオーバーシー、その父Bellamy Roadという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆ナグルファル(牡2)
騎手:川田将雅
厩舎:栗東・杉山晴紀
父:エピファネイア
母:ランドオーバーシー
母の父:Bellamy Road
馬主:社台レースホース
生産者:社台ファーム

【全着順】
1着　ナグルファル　1人気
2着　ロードガレリア　12人気
3着　マテンロウシルビア　5人気
4着　リガーレ　2人気
5着　エテルノレガーメ　4人気
6着　ツーエムクロノス　8人気
7着　ゴッドエスパーダ　10人気
8着　エキサイトバイオ　6人気
9着　ドラギニャン　7人気
10着　コンテナライン　11人気
11着　ジーティーアメリカ　3人気
12着　ウィスパーボイス　13人気
13着　ファラオ　9人気