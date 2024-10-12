ドイツがウンダブ2発で首位キープ! オランダはファン・ダイク退場もドロー:UNL第3節
UEFAネーションズリーグ(UNL)第3節が11日に各地で行われた。
リーグA・グループA3では、首位ドイツ代表がアウェーで3位ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦。前半30分と同36分にFWデニズ・ウンダブがゴールを奪うと、後半に1点を返されたが、2-1で逃げ切った。
また、ドイツと勝ち点4で並ぶ2位オランダ代表は、敵地で4位ハンガリー代表と対決。1点ビハインドの後半34分にキャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイクが2度目の警告で退場したものの、同38分にFWコーディ・ガクポのFKからDFデンゼル・ダンフリースがヘディングで決め、1-1の引き分けに持ち込んだ。
この結果、ドイツが首位をキープし、オランダとの差を2ポイントに広げている。
以下、各グループの試合結果&順位表
【リーグA】
[グループA3]
1.ドイツ(7)+6
2.オランダ(5)+3
3.ハンガリー(2)-5
4.ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)-4
(2024年10月11日)
ハンガリー 1-1 オランダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-2 ドイツ
【リーグB】
[グループB1]
1.ジョージア(6)+3
2.チェコ(6)0
3.アルバニア(3)-2
4.ウクライナ(3)-1
(2024年10月11日)
ウクライナ 1-0 ジョージア
チェコ 2-0 アルバニア
[グループB4]
1.トルコ(7)+3
2.ウェールズ(5)+1
3.アイスランド(4)0
4.モンテネグロ(0)-4
(2024年10月11日)
トルコ 1-0 モンテネグロ
アイスランド 2-2 ウェールズ
【リーグC】
[グループC1]
1.スウェーデン(7)+5
2.スロバキア(7)+3
3.エストニア(3)-2
4.アゼルバイジャン(0)-6
(2024年10月11日)
エストニア 3-1 アゼルバイジャン
スロバキア 2-2 スウェーデン
リーグA・グループA3では、首位ドイツ代表がアウェーで3位ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦。前半30分と同36分にFWデニズ・ウンダブがゴールを奪うと、後半に1点を返されたが、2-1で逃げ切った。
また、ドイツと勝ち点4で並ぶ2位オランダ代表は、敵地で4位ハンガリー代表と対決。1点ビハインドの後半34分にキャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイクが2度目の警告で退場したものの、同38分にFWコーディ・ガクポのFKからDFデンゼル・ダンフリースがヘディングで決め、1-1の引き分けに持ち込んだ。
以下、各グループの試合結果&順位表
【リーグA】
[グループA3]
1.ドイツ(7)+6
2.オランダ(5)+3
3.ハンガリー(2)-5
4.ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)-4
(2024年10月11日)
ハンガリー 1-1 オランダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-2 ドイツ
【リーグB】
[グループB1]
1.ジョージア(6)+3
2.チェコ(6)0
3.アルバニア(3)-2
4.ウクライナ(3)-1
(2024年10月11日)
ウクライナ 1-0 ジョージア
チェコ 2-0 アルバニア
[グループB4]
1.トルコ(7)+3
2.ウェールズ(5)+1
3.アイスランド(4)0
4.モンテネグロ(0)-4
(2024年10月11日)
トルコ 1-0 モンテネグロ
アイスランド 2-2 ウェールズ
【リーグC】
[グループC1]
1.スウェーデン(7)+5
2.スロバキア(7)+3
3.エストニア(3)-2
4.アゼルバイジャン(0)-6
(2024年10月11日)
エストニア 3-1 アゼルバイジャン
スロバキア 2-2 スウェーデン