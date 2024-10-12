　UEFAネーションズリーグ(UNL)第3節が11日に各地で行われた。

　リーグA・グループA3では、首位ドイツ代表がアウェーで3位ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦。前半30分と同36分にFWデニズ・ウンダブがゴールを奪うと、後半に1点を返されたが、2-1で逃げ切った。

　また、ドイツと勝ち点4で並ぶ2位オランダ代表は、敵地で4位ハンガリー代表と対決。1点ビハインドの後半34分にキャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイクが2度目の警告で退場したものの、同38分にFWコーディ・ガクポのFKからDFデンゼル・ダンフリースがヘディングで決め、1-1の引き分けに持ち込んだ。

　この結果、ドイツが首位をキープし、オランダとの差を2ポイントに広げている。

以下、各グループの試合結果&順位表

【リーグA】

[グループA3]

1.ドイツ(7)+6

2.オランダ(5)+3

3.ハンガリー(2)-5

4.ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)-4

(2024年10月11日)

ハンガリー 1-1 オランダ

ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-2 ドイツ

【リーグB】

[グループB1]

1.ジョージア(6)+3

2.チェコ(6)0

3.アルバニア(3)-2

4.ウクライナ(3)-1

(2024年10月11日)

ウクライナ 1-0 ジョージア

チェコ 2-0 アルバニア

[グループB4]

1.トルコ(7)+3

2.ウェールズ(5)+1

3.アイスランド(4)0

4.モンテネグロ(0)-4

(2024年10月11日)

トルコ 1-0 モンテネグロ

アイスランド 2-2 ウェールズ

【リーグC】

[グループC1]

1.スウェーデン(7)+5

2.スロバキア(7)+3

3.エストニア(3)-2

4.アゼルバイジャン(0)-6

(2024年10月11日)

エストニア 3-1 アゼルバイジャン

スロバキア 2-2 スウェーデン