今治vsYS横浜 スタメン発表
[10.12 J3第32節](アシさと)
※12:55開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 31 セランテス
DF 2 加藤徹也
DF 3 福森直也
DF 4 市原亮太
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 36 横山夢樹
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 11 阪野豊史
控え
GK 1 修行智仁
DF 26 二見宏志
MF 20 佐藤璃樹
MF 27 土肥航大
MF 50 三門雄大
FW 13 高瀬太聖
FW 29 アンジェロッティ
監督
服部年宏
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 82 後東尚輝
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 8 柳雄太郎
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
FW 39 奥村晃司
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
DF 5 大嶋春樹
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 10 山本凌太郎
MF 25 西山峻太
FW 9 萱沼優聖
FW 13 ルクマン・ハキム
監督
倉貫一毅
※12:55開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 31 セランテス
DF 2 加藤徹也
DF 3 福森直也
DF 4 市原亮太
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 36 横山夢樹
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 11 阪野豊史
控え
GK 1 修行智仁
DF 26 二見宏志
MF 20 佐藤璃樹
MF 27 土肥航大
MF 50 三門雄大
FW 29 アンジェロッティ
監督
服部年宏
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 82 後東尚輝
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 8 柳雄太郎
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
FW 39 奥村晃司
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
DF 5 大嶋春樹
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 10 山本凌太郎
MF 25 西山峻太
FW 9 萱沼優聖
FW 13 ルクマン・ハキム
監督
倉貫一毅