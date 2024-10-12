[10.12 J3第32節](アシさと)

※12:55開始

主審:山岡良介

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 31 セランテス

DF 2 加藤徹也

DF 3 福森直也

DF 4 市原亮太

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 14 弓場堅真

MF 18 新井光

MF 36 横山夢樹

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

FW 11 阪野豊史

控え

GK 1 修行智仁

DF 26 二見宏志

MF 20 佐藤璃樹

MF 27 土肥航大

MF 50 三門雄大

FW 13 高瀬太聖

FW 29 アンジェロッティ

監督

服部年宏

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 82 後東尚輝

DF 2 花房稔

DF 3 藤原拓也

DF 8 柳雄太郎

MF 7 菊谷篤資

MF 15 冨士田康人

MF 30 小島秀仁

MF 32 松村航希

MF 33 橋本陸斗

FW 39 奥村晃司

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

控え

GK 31 岡本享也

DF 5 大嶋春樹

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

MF 10 山本凌太郎

MF 25 西山峻太

FW 9 萱沼優聖

FW 13 ルクマン・ハキム

監督

倉貫一毅