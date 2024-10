GLAYがデビュー30周年記念アルバム『Back To The Pops』の発売を記念して、10月12日の14時半から12時間、毎時間テレビ出演やコンテンツを公開することを発表した。今作は「30年目のデビューアルバム」とメンバー自身も語っており、まさにデビュー作のプロモーションのごとく、怒涛の12時間に注目してもらいたい。■GLAY 17th Album発売記念DAY日本テレビ系「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」/TV出演

17thアルバム『Back To The Pops』



発売日:2024年10月9日予約:https://GLAY.lnk.to/BackToThePops_CD「BRIGHTEN UP」先行配信配信URL:https://GLAY.lnk.to/GLAY_BUPR形態/価格/品番:・G-DIRECT限定盤 / ¥18,095(税込)/ LSGC-0011・CD+DVD / ¥6,710(税込)/ PCCN-00063・CD ONLY / ¥3,850(税込)/ PCCN-00064【CD 収録内容】 ※全形態共通1. Romance Rose2. Buddy3. シェア4. さよならはやさしく5. 会心ノ一撃6. 海峡の街にて7. BRIGHTEN UP8. V.9. Beautiful like you10. whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-11. その恋は綺麗な形をしていない12. なんて野蛮にECSTASY13. シャルロ14. Back Home With Mrs.Snowman【初回生産限定盤封入特典】「購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー」 ※全形態共通、初回生産分のみ封入10月31日にZepp DiverCityで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー【DVD 収録内容】・GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”1. SOUL LOVE2. V.3. Beautiful like you・さよならはやさしくMusic Video・シェアMusic Video・Back To The Pops Member Interview & Documentary short ver.・GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME(2曲収録予定)【G-DIRECT盤Blu-ray 収録内容】・GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”1. SOUL LOVE2. シャルロ3. V.4. 会心ノ一撃5. サバイバル6. Beautiful like you・さよならはやさしくMusic Video・シェア Music Video・Back To The Pops Member Interview & Documentary・GLAY DAY SPECIAL“LIVE BY THE SEA” Documentary・風とロック さいしょで最後のスーパーアリーナ “FURUSATO”1. 生きてく強さ2. 春を愛する人3. 雪割り桜4. BEAUTIFUL DREAMER・SUMMER SONIC 20241. whodunit2. サバイバル3. BLEEZE4. 会心ノ一撃5. FATSOUNDS・GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME(2曲収録予定)【G-DIRECT盤 封入GOODS】Leather key case・ショップ別先着予約購入特典G-DIRECT:オリジナル付箋Amazon.co.jp:メガジャケセブンネットショッピング:オリジナル手ぬぐい楽天ブックス:オリジナルボンフィンタワーレコード:オリジナルポスター(B2サイズ)@Loppi・HMV限定特典:オリジナル缶マグネット他上記以外の全国CDショップ:オリジナルステッカー