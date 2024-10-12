GLAY、本日12時間連続でテレビ出演＆コンテンツ公開
GLAYがデビュー30周年記念アルバム『Back To The Pops』の発売を記念して、10月12日の14時半から12時間、毎時間テレビ出演やコンテンツを公開することを発表した。
今作は「30年目のデビューアルバム」とメンバー自身も語っており、まさにデビュー作のプロモーションのごとく、怒涛の12時間に注目してもらいたい。
■GLAY 17th Album発売記念DAY
14:30〜
日本テレビ系「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」/TV出演
GLAY EXPO 1999 SURVIVAL、GLAY EXPO2001 東京スタジアムより10曲を限定公開/ YouTube
16:00〜
「シェア」Music Video公開/YouTube
17:00〜
かまいたちチャンネルにHISASHI出演/YouTube
18:00〜
GLAY デビュー30周年記念特番「Back To The Pops」〜30年目のデビューアルバム〜配信開始/U-NEXT
19:00〜
日本テレビ系「with MUSIC 」にGLAY出演/TV出演
21:00〜
HISASHI TV The LIVE #73/YouTube生配信
22:00〜
GLAY NEW ALBUM Back To The Pops先行試聴会リバイバル上映/YouTube
※映画館の上映内容から一部変更しての配信となります。
23:00〜
GLAY EXPO 2001 北九州、石狩より10曲を限定公開/ YouTube
24:00〜
FM802「BUGGY CRASH NIGHT 」/RADIO
25:00〜
GLAY EXPO 2004、GLAY EXPO 2014 TOHOKUより10曲を限定公開/ YouTube
26:00〜
GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025より5曲を限定公開/ YouTube
17thアルバム『Back To The Pops』
予約：https://GLAY.lnk.to/BackToThePops_CD
「BRIGHTEN UP」先行配信
配信URL：https://GLAY.lnk.to/GLAY_BUPR
形態/価格/品番：
・G-DIRECT限定盤 / ￥18,095（税込）/ LSGC-0011
・CD+DVD / ￥6,710（税込）/ PCCN-00063
・CD ONLY / ￥3,850（税込）/ PCCN-00064
【CD 収録内容】 ※全形態共通
1. Romance Rose
2. Buddy
3. シェア
4. さよならはやさしく
5. 会心ノ一撃
6. 海峡の街にて
7. BRIGHTEN UP
8. V.
9. Beautiful like you
10. whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-
11. その恋は綺麗な形をしていない
12. なんて野蛮にECSTASY
13. シャルロ
14. Back Home With Mrs.Snowman
【初回生産限定盤封入特典】
「購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー」 ※全形態共通、初回生産分のみ封入
10月31日にZepp DiverCityで行われる
アルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー
【DVD 収録内容】
・GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”
1. SOUL LOVE
2. V.
3. Beautiful like you
・さよならはやさしくMusic Video
・シェアMusic Video
・Back To The Pops Member Interview & Documentary short ver.
・GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME(2曲収録予定)
【G-DIRECT盤Blu-ray 収録内容】
・GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”
1. SOUL LOVE
2. シャルロ
3. V.
4. 会心ノ一撃
5. サバイバル
6. Beautiful like you
・さよならはやさしくMusic Video
・シェア Music Video
・Back To The Pops Member Interview & Documentary
・GLAY DAY SPECIAL“LIVE BY THE SEA” Documentary
・風とロック さいしょで最後のスーパーアリーナ “FURUSATO”
1. 生きてく強さ
2. 春を愛する人
3. 雪割り桜
4. BEAUTIFUL DREAMER
・SUMMER SONIC 2024
1. whodunit
2. サバイバル
3. BLEEZE
4. 会心ノ一撃
5. FATSOUNDS
・GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME(2曲収録予定)
【G-DIRECT盤 封入GOODS】
Leather key case
・ショップ別先着予約購入特典
G-DIRECT：オリジナル付箋
Amazon.co.jp：メガジャケ
セブンネットショッピング：オリジナル手ぬぐい
楽天ブックス：オリジナルボンフィン
タワーレコード：オリジナルポスター(B2サイズ)
@Loppi・HMV限定特典：オリジナル缶マグネット
他上記以外の全国CDショップ：オリジナルステッカー
＜GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO＞
11/9（土）大阪城ホール15:00/16:00
11/16（土）長野ビッグハット16:00/17:00
11/23（土・祝）北海道・北海きたえーる16:00/17:00
11/24（日）北海道・北海きたえーる15:00/16:00
12/7（土）東京・有明アリーナ16:00/17:00
12/8（日）東京・有明アリーナ15:00/16:00
12/14（土）Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA16:00/17:00
12/15（日）Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA15:00/16:00
12/21（土）広島サンプラザホール16:00/17:00
12/22（日）広島サンプラザホール15:00/16:00
2025/1/3（金）マリンメッセ福岡 A館16:00/17:00
2025/1/4（土）マリンメッセ福岡 A館15:00/16:00
2025/1/18（土）神奈川・横浜アリーナ16:00/17:00
2025/1/19（日）神奈川・横浜アリーナ15:00/16:00
■LUNA SEA｜GLAY＜The Millennium Eve 2025＞
open16:00 / start18:00
https://www.lunasea.jp/live/20250222tme
（問）＠-Information／https://supportform.jp/a-information