¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè33ÏÃ¡ÖÄ´Ã£²°¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¸¼ÈÙ¤¬²¼¤¹¡È¤¢¤ëÁªÂò¡É¤È¤Ï
¡¡°æÆâÍªÍÛ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º48ºîÌÜ¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè33ÏÃ¡ÖÄ´Ã£²°¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢¤¢¤¹10·î13Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥Ã¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÂçÌé¤Î¶«¤Ó¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤«¡©¡¡Âè33ÏÃÍ½¹ðÆ°²è
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡¢¼«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥·¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¸Â³¦ÆÍÇË¡£¡È¥¯¥ë¥Þ¡ß¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢µ¤Ê¬¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡¢¥Ð¥¯¥¢¥²¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÂçÃÀÉÔÅ¨¤ÇÄ¶Á°¸þ¤¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÏÆ»ÂçÌé¡¿¥Ö¥ó¥ì¥Ã¥É¤ò°æÆâÍªÍÛ¡¢ÌÄÅÄ¼Í»ÎÏº¡¿¥Ö¥ó¥Ö¥ë¡¼¤òÍÕ»³ÐÒ¼ù¡¢»ÖÉÛ¸ÍÌ¤Íè¡¿¥Ö¥ó¥Ô¥ó¥¯¤òÎëÌÚÈþ±©¡¢°¤µ×À¥¾û¡¿¥Ö¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òã·Æ£ÍþÍ¤¡¢¿¶µ³¸¼ÈÙ¡¿¥Ö¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÁêÇÏÍý¡¢±ëÀèÅÍ¡¿¥Ö¥ó¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤òµÜß·Í¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè33ÏÃ¡ÖÄ´Ã£²°¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Ë½Áö¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬Âç·èÀï¡ª¡¡ÂçÌé¡Ê°æÆâ¡Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤¬¡Ä!?¡¡°ìÊý¡¢1¿Í¤Ç¥Ç¥£¥¹¥ì¡¼¥¹¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¸¼ÈÙ¡ÊÁêÇÏ¡Ë¤Ï¡È¤¢¤ëÁªÂò¡É¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥Ã¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÂçÌé¤Î¶«¤Ó¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤«¡©¡¡Âè33ÏÃÍ½¹ðÆ°²è
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡¢¼«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥·¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¸Â³¦ÆÍÇË¡£¡È¥¯¥ë¥Þ¡ß¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢µ¤Ê¬¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡¢¥Ð¥¯¥¢¥²¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÂçÃÀÉÔÅ¨¤ÇÄ¶Á°¸þ¤¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¡£
¢£Âè33ÏÃ¡ÖÄ´Ã£²°¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Ë½Áö¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬Âç·èÀï¡ª¡¡ÂçÌé¡Ê°æÆâ¡Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤¬¡Ä!?¡¡°ìÊý¡¢1¿Í¤Ç¥Ç¥£¥¹¥ì¡¼¥¹¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¸¼ÈÙ¡ÊÁêÇÏ¡Ë¤Ï¡È¤¢¤ëÁªÂò¡É¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£