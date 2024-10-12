レースが行われた新潟競馬場(c)netkeiba

写真拡大

　12日、新潟競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・18頭)は、先手を取って直線で後続を突き放した古川奈穂騎手騎乗の1番人気ミストレス(牝2、栗東・矢作芳人厩舎)が、11番人気サマンサバローズ(牝2、栗東・斉藤崇史厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒4(良)。

　さらに1/2馬身差の3着に9番人気ライラ(牝2、美浦・牧光二厩舎)が入った。なお、2番人気ルックフォラスター(牝2、美浦・国枝栄厩舎)は15着に、3番人気エリカサンタモニカ(牝2、栗東・茶木太樹厩舎)は4着に終わった。

　勝ったミストレスは、父キズナ、母チェロキーメイドン、その父Distorted Humorという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆ミストレス(牝2)
騎手:古川奈穂
厩舎:栗東・矢作芳人
父:キズナ
母:チェロキーメイドン
母の父:Distorted Humor
馬主:前田晋二
生産者:グランド牧場

【全着順】
1着　ミストレス　1人気
2着　サマンサバローズ　11人気
3着　ライラ　9人気
4着　エリカサンタモニカ　3人気
5着　テンダールック　6人気
6着　ロールザボーンズ　8人気
7着　オーケーエンジェル　7人気
8着　ヴァイスクレー　10人気
9着　アシレ　14人気
10着　ノーブルノワール　13人気
11着　シュエットアムール　16人気
12着　ジャニーヌ　5人気
13着　ハギノデュエット　18人気
14着　アンビアンス　4人気
15着　ルックフォラスター　2人気
16着　ノーランサンライズ　15人気
17着　ファランドール　12人気
18着　ブラックラリア　17人気