12日、新潟競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・18頭)は、先手を取って直線で後続を突き放した古川奈穂騎手騎乗の1番人気ミストレス(牝2、栗東・矢作芳人厩舎)が、11番人気サマンサバローズ(牝2、栗東・斉藤崇史厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒4(良)。

さらに1/2馬身差の3着に9番人気ライラ(牝2、美浦・牧光二厩舎)が入った。なお、2番人気ルックフォラスター(牝2、美浦・国枝栄厩舎)は15着に、3番人気エリカサンタモニカ(牝2、栗東・茶木太樹厩舎)は4着に終わった。

勝ったミストレスは、父キズナ、母チェロキーメイドン、その父Distorted Humorという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ミストレス(牝2)

騎手:古川奈穂

厩舎:栗東・矢作芳人

父:キズナ

母:チェロキーメイドン

母の父:Distorted Humor

馬主:前田晋二

生産者:グランド牧場

【全着順】

1着 ミストレス 1人気

2着 サマンサバローズ 11人気

3着 ライラ 9人気

4着 エリカサンタモニカ 3人気

5着 テンダールック 6人気

6着 ロールザボーンズ 8人気

7着 オーケーエンジェル 7人気

8着 ヴァイスクレー 10人気

9着 アシレ 14人気

10着 ノーブルノワール 13人気

11着 シュエットアムール 16人気

12着 ジャニーヌ 5人気

13着 ハギノデュエット 18人気

14着 アンビアンス 4人気

15着 ルックフォラスター 2人気

16着 ノーランサンライズ 15人気

17着 ファランドール 12人気

18着 ブラックラリア 17人気