¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Ä¤¤¦¤¿¡Ö¤Þ¤Û¤¦¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¥ß¥Ê¥â¡×¡ãÈÓÅÄ²ÂÆà»ÒP¡ß¶ðùõÍ§³¤¡ä¤¬¸ì¤ëÃÂÀ¸ÈëÏÃ
Ì±Êü½é¤ÎÆýÍÄ»ù¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È Ëè½µ·î¡Á¶â¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡Á8»þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥í¡¼¥«¥ë Í¼Êý5»þ30Ê¬¡Á5»þ55Ê¬¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤×¤ì¤·¤ã¤¹¡ª¤Þ¤Û¤¦¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¥ß¥Ê¥â¡×¼çÂê²Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×¡Ê¤¦¤¿¡§¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ª¤È¤Ê¤×¤·¤å¡×¤Ä¤¤¦¤¿²òÀâ¡ª2024Ç¯10·î¤Î¤¦¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×
ÈÖÁÈÆâ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢Ëè·îÊÑ¤ï¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°"¤Ä¤¤¦¤¿"¡£2024Ç¯10·î¤Î"¤Ä¤¤¦¤¿"¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹!¡© ²Í¶õ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¤×¤ì¤·¤ã¤¹¡ª¤Þ¤Û¤¦¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¥ß¥Ê¥â¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª SNS¤Ç¤â¡Öºî»ì¡¦»ù¶Ì±«»Ò¤µ¤ó¡¢ºî¶Ê¡¦È¾ÅÄÍã¤µ¤ó¡¢²Î¡¦¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥¢¥Ë¥½¥ó¹¥¤¤Î¿´¤òÂª¤¨¤ëÌ¾¶Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢Åý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÈÓÅÄ²ÂÆà»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¶ð粼Í§³¤¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª À©ºîÈëÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¼Ì¿¿º¸¤«¤é¶ð粼¤µ¤ó¡¢ÈÓÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡½¡½²Í¶õ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡¢»Â¿·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð°Þ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÓÅÄ¡Ö¡ØÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤Ä¤«¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ë¥½¥ó¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ð¤¶¤¤µ¤ó¤È¥¢¥Ë¥½¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥À¥á¸µ¤Ç¡ØÈþ¾¯½÷¥¥ã¥é¤Ã¤ÆÉÁ¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÉÁ¤±¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤À¤±ºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤«ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢½÷¤Î»Ò¤Î±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ë"ËâË¡¾¯½÷¤â¤Î"¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºî»ì¡¦»ù¶Ì±«»Ò¤µ¤ó¡¢ºî¶Ê¡¦È¾ÅÄÍã¤µ¤ó¡¢²Î¡¦¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½²Í¶õ¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈÓÅÄ¡ÖËâË¡¾¯½÷¤â¤Î¤Ï°Ìò¤òÅÝ¤¹¤Î¤¬²¦Æ»¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤Ç¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤¬"¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¶ì¼ê"¤ÈÀï¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤âÁ´12ÏÃ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤¬³ÆÏÃ¤Ç¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î½Ð¤·Êý¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Î¥í¥´¤òÂç¤¤¯Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¢¥Ë¥½¥ó´¶¤¬Áý¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶ð粼¡ÖËâË¡¾¯½÷¤â¤Î¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¡ÁÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤ÏÍÄ»ù¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤Ï5¡Á6ºÐ¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ®Ä¹²áÄø¤Î½÷¤Î»Ò¡£Æ±Ç¯Âå¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Ã»¤¤¼Ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤â¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¤¹¤ë¾å¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÓÅÄ¡ÖËÜÍè¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤Ïºî²è¤ä¿§ºÌ¤Ê¤É³Æ¥Ñ¡¼¥È¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢¶ð粼¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÁ´¹©Äø¤ò°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶ð粼¡ÖÀ©ºî´ü´Ö¤Ï²È¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤Ò¤¿¤¹¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¬µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢ºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤ÎºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ë¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¿¤Ð¤·Êý¤â¿´¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡½¡½ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ´°À®ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÈÓÅÄ¡Ö¡Ø¶ð粼¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£Í·¤Ó¿´¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿2Ê¬´Ö¤Ç¡¢¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¼«Á³¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¼þ¤ê¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¶ð粼¡Ö¤×¤·¤å¤×¤·¤å¤ä¤Ë¤å¤¦¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¯¤ó¤ä¤«¤¼¤Á¤ã¤ó¤¬Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤¬ËâË¡¤ò³Ð¤¨¤ë»þ¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢¶ì¼ê¤ÊÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤ËÎå¤Þ¤·¤¿¤ê¡Ä»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹ Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡×¤âÂçÀ¹¶·¤Ç¤·¤¿¡ª
ÈÓÅÄ¡Ö¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âçºå¸ø±é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤Ç¡¢ÁíÀª5300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒ¤¬¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¸¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð²ñ¾ì¤ËÍè¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬Å¾¤ó¤Ç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë¿¨¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÃ£À®´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´²ÈÂ²¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬µÞ¤ËÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥®¥ê¥®¥êÄü¤á¤¬¤Ä¤¯¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤«¤Ê¤È¡£»ä¤â2»ù¤ÎÊì¤Ç²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤À1ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¤â²Á³Ê¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï»ä¤â±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Åìµþ¸ø±é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÓÅÄ¡ÖÂçºå¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤×¤ì¤·¤ã¤¹¡ª¤Þ¤Û¤¦¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¥ß¥Ê¥â¡×¼çÂê²Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×¡Ê¤¦¤¿¡§¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ª¤È¤Ê¤×¤·¤å¡×¤Ä¤¤¦¤¿²òÀâ¡ª2024Ç¯10·î¤Î¤¦¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×
ÈÖÁÈÆâ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢Ëè·îÊÑ¤ï¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°"¤Ä¤¤¦¤¿"¡£2024Ç¯10·î¤Î"¤Ä¤¤¦¤¿"¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹!¡© ²Í¶õ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¤×¤ì¤·¤ã¤¹¡ª¤Þ¤Û¤¦¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¥ß¥Ê¥â¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª SNS¤Ç¤â¡Öºî»ì¡¦»ù¶Ì±«»Ò¤µ¤ó¡¢ºî¶Ê¡¦È¾ÅÄÍã¤µ¤ó¡¢²Î¡¦¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥¢¥Ë¥½¥ó¹¥¤¤Î¿´¤òÂª¤¨¤ëÌ¾¶Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¢¥¼Ì¿¿º¸¤«¤é¶ð粼¤µ¤ó¡¢ÈÓÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
°Ìò¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¶ì¼ê"¤ÈÀï¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡½¡½²Í¶õ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡¢»Â¿·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð°Þ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÓÅÄ¡Ö¡ØÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤Ä¤«¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ë¥½¥ó¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ð¤¶¤¤µ¤ó¤È¥¢¥Ë¥½¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥À¥á¸µ¤Ç¡ØÈþ¾¯½÷¥¥ã¥é¤Ã¤ÆÉÁ¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÉÁ¤±¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤À¤±ºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤«ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢½÷¤Î»Ò¤Î±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ë"ËâË¡¾¯½÷¤â¤Î"¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºî»ì¡¦»ù¶Ì±«»Ò¤µ¤ó¡¢ºî¶Ê¡¦È¾ÅÄÍã¤µ¤ó¡¢²Î¡¦¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½²Í¶õ¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈÓÅÄ¡ÖËâË¡¾¯½÷¤â¤Î¤Ï°Ìò¤òÅÝ¤¹¤Î¤¬²¦Æ»¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤Ç¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤¬"¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¶ì¼ê"¤ÈÀï¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤âÁ´12ÏÃ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤¬³ÆÏÃ¤Ç¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î½Ð¤·Êý¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Î¥í¥´¤òÂç¤¤¯Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¢¥Ë¥½¥ó´¶¤¬Áý¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶ð粼¡ÖËâË¡¾¯½÷¤â¤Î¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¡ÁÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤ÏÍÄ»ù¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤Ï5¡Á6ºÐ¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ®Ä¹²áÄø¤Î½÷¤Î»Ò¡£Æ±Ç¯Âå¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Ã»¤¤¼Ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤â¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¤¹¤ë¾å¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÓÅÄ¡ÖËÜÍè¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤Ïºî²è¤ä¿§ºÌ¤Ê¤É³Æ¥Ñ¡¼¥È¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢¶ð粼¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÁ´¹©Äø¤ò°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶ð粼¡ÖÀ©ºî´ü´Ö¤Ï²È¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤Ò¤¿¤¹¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¬µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢ºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤ÎºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ë¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¿¤Ð¤·Êý¤â¿´¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡½¡½ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ´°À®ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÈÓÅÄ¡Ö¡Ø¶ð粼¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£Í·¤Ó¿´¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿2Ê¬´Ö¤Ç¡¢¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¼«Á³¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¼þ¤ê¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¶ð粼¡Ö¤×¤·¤å¤×¤·¤å¤ä¤Ë¤å¤¦¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¯¤ó¤ä¤«¤¼¤Á¤ã¤ó¤¬Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ê¥â¤Á¤ã¤ó¤¬ËâË¡¤ò³Ð¤¨¤ë»þ¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢¶ì¼ê¤ÊÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤ËÎå¤Þ¤·¤¿¤ê¡Ä»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤â¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡½¡½9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹ Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡×¤âÂçÀ¹¶·¤Ç¤·¤¿¡ª
ÈÓÅÄ¡Ö¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âçºå¸ø±é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤Ç¡¢ÁíÀª5300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒ¤¬¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¸¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð²ñ¾ì¤ËÍè¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬Å¾¤ó¤Ç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë¿¨¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÃ£À®´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´²ÈÂ²¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬µÞ¤ËÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥®¥ê¥®¥êÄü¤á¤¬¤Ä¤¯¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤«¤Ê¤È¡£»ä¤â2»ù¤ÎÊì¤Ç²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤À1ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¤â²Á³Ê¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï»ä¤â±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Åìµþ¸ø±é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÓÅÄ¡ÖÂçºå¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×