Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê²´éÚ¶¾Çþ¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡ª ²£ÉÍ¤ÎÌ¾¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ¡¦¿·¶¶¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は食べログ ラーメン EAST 百名店にも選ばれている横浜の人気ラーメン店「丿貫」で修業した店主による間借り営業の店。カキの旨みたっぷりの「牡蠣蕎麦」にハマる人続出です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

中華蕎麦 左とう(東京・新橋)

2024年8月19日、新橋の居酒屋「今ここに 酒と人と肴」に平日ランチのみの間借り営業として「中華蕎麦 左とう」がオープンしました。

店舗の看板が出ていれば、営業中 出典:能継(よしつぐ)さん

店主は、2019年から連続で「食べログ ラーメン EAST 百名店」に選ばれている、横浜の人気ラーメン店「丿貫(ヘチカン)」で修業。

「丿貫」は大量の煮干しを煮込んで作る、濃厚ながらえぐみがなく、旨みを絶妙に抽出したスープが名物。煮干し以外にもアサリやエビなど魚介の旨みをギュギュッと濃縮した濃厚なスープは、他にはない味わいがあると人気です。その「丿貫」出身とあって、「左とう」は早くもラーメンファンの熱い視線を集めています。

レトロな雰囲気の店内 写真:お店から

店があるのは、新橋駅から歩いてすぐ、細い路地に飲食店が立ち並ぶビルの1階。ビルの中の細い通路を入った一角にあり、まるで隠れ家のようです。夜は居酒屋となる店内は、カウンター席のみ6席となります。

「牡蠣蕎麦」1,200円 出典:Moon0417さん

メインとなるメニューは「牡蠣蕎麦」。スープは、カキの旨みをあますところなく使い、煮干しの旨みもプラスしたもの。ポタージュのようなトロリと濃厚なスープはコクがありながら、後口はサラリとしていて、一度食べると忘れられないおいしさ。

トロリとした濃厚なスープは飲むとあっさりしている 出典:能継(よしつぐ)さん

麺は、ラーメン好きなら知らない人はいない「菅野製麺所」のストレートの細麺。パツパツとした食感の、小麦の風味豊かな麺は濃厚なスープと相性ぴったり。トッピングは低温調理の大振りなチャーシューとねぎのみ。豊かな風味に満ちたスープを心ゆくまで堪能できます。

「牡蠣の和え玉」400円(和え玉のみの注文不可) 出典:デイルス・マイビスさん

ぜひ頼みたいのが和え玉。麺の種類を変えており、こちらは中太のちぢれ麺。カキのペーストが添えられていて、この和え玉だけでもおいしくいただけます。もちろんスープに入れれば、また違った味わいが楽しめます。

北海道産ズワイガニと山口県産カタクチイワシを使った贅沢なラーメン 写真:お店から

「牡蠣蕎麦」以外にも、その日に入った素材によって、煮干しやカニ、甘えびなどを使ったラーメンが登場する日もあるのだそう。今日はどんなラーメンが楽しめるのかワクワクしてきますね。

酒はその日によって変わります。「本日のお酒」500円 写真:お店から

「丿貫」がラーメンと共に日本酒が楽しめる店として有名なように、「左とう」でも昼飲みを楽しむことができます。魚介類と合う白ワインなどが用意されており、濃厚なカキスープと共に楽しめそうです。

わかりづらい場所にありながら、わざわざ探して訪ねてくる人が絶えない「左とう」。他にはない唯一無二のおいしさを味わいに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「牡蠣蕎麦」1,200円、「牡蠣の和え玉(ニンニク入り)」400円 出典:cnn1983さん

『味はさすがの丿貫出身。牡蠣の風味をしっかり感じながら、嫌なえぐみなどがなく、ただただ美味しい。

和え玉は若干太麺のイタリアン風。これもあり。牡蠣のスープと合わせて完成品と見るべき。ご馳走様でした』(cnn1983さん)

「浅蜊バターの和え玉」400円 出典:能継(よしつぐ)さん

『牡蠣蕎麦\1200、浅蜊バターの和え玉\400



牡蠣の旨みたっぷりの濃厚スープに歯切れの良いパツポキストレート麺。大判のレアチャーは味付けしっかり。連日同じメニューをいただいていますが、牡蠣蕎麦の濃厚なスープは日によって風味の強さや塩梅も微妙に異なり、毎回違った表情をみせるので、飽きずにいただけます。



浅蜊の風味を纏った濃厚バターペーストを混ぜて頂く和え玉は加水率高めの中太ちぢれ麺でツルモチ美味!!』(能継(よしつぐ)さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆左とう住所 : 東京都港区新橋3-14-6 小林ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

The post 濃厚クリーミーな牡蠣蕎麦がハマるおいしさ! 横浜の名ラーメン店のDNAを受け継ぐ店がオープン(東京・新橋) first appeared on 食べログマガジン.