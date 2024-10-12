12日、京都競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・16頭)は、好位追走から直線で抜け出した松山弘平騎手騎乗の7番人気ドンインザムード(牡2、栗東・今野貞一厩舎)が、後方から追い上げた13番人気デルマサクラサク(牝2、栗東・牧田和弥厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒0(良)。

さらに3/4馬身差の3着に6番人気クリノバーグマン(牡2、栗東・谷潔厩舎)が入った。なお、1番人気エコロスヴァル(牡2、栗東・森秀行厩舎)は5着に、2番人気インターアーバン(牡2、栗東・野中賢二厩舎)は4着に、3番人気パーフェクト(牡2、栗東・松下武士厩舎)は9着に終わった。

勝ったドンインザムードは、父アジアエクスプレス、母ハギノウィッシュ、その父アグネスタキオンという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ドンインザムード(牡2)

騎手:松山弘平

厩舎:栗東・今野貞一

父:アジアエクスプレス

母:ハギノウィッシュ

母の父:アグネスタキオン

馬主:山田貢一

生産者:松本信行

【全着順】

1着 ドンインザムード 7人気

2着 デルマサクラサク 13人気

3着 クリノバーグマン 6人気

4着 インターアーバン 2人気

5着 エコロスヴァル 1人気

6着 メイケイロゼッタ 9人気

7着 ポッドフォルク 8人気

8着 ウォーターエルピス 5人気

9着 パーフェクト 3人気

10着 リリーライナー 12人気

11着 メイショウサトノヒ 11人気

12着 メイショウトサンコ 15人気

13着 タガノミナミ 16人気

14着 ミドラーシュ 14人気

15着 キタサンブローチ 10人気

16着 ルヴァロワール 4人気