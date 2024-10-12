2歳新馬戦を制したドンインザムード(c)netkeiba

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　12日、京都競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・16頭)は、好位追走から直線で抜け出した松山弘平騎手騎乗の7番人気ドンインザムード(牡2、栗東・今野貞一厩舎)が、後方から追い上げた13番人気デルマサクラサク(牝2、栗東・牧田和弥厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒0(良)。

　さらに3/4馬身差の3着に6番人気クリノバーグマン(牡2、栗東・谷潔厩舎)が入った。なお、1番人気エコロスヴァル(牡2、栗東・森秀行厩舎)は5着に、2番人気インターアーバン(牡2、栗東・野中賢二厩舎)は4着に、3番人気パーフェクト(牡2、栗東・松下武士厩舎)は9着に終わった。

　勝ったドンインザムードは、父アジアエクスプレス、母ハギノウィッシュ、その父アグネスタキオンという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆ドンインザムード(牡2)
騎手:松山弘平
厩舎:栗東・今野貞一
父:アジアエクスプレス
母:ハギノウィッシュ
母の父:アグネスタキオン
馬主:山田貢一
生産者:松本信行

【全着順】
1着　ドンインザムード　7人気
2着　デルマサクラサク　13人気
3着　クリノバーグマン　6人気
4着　インターアーバン　2人気
5着　エコロスヴァル　1人気
6着　メイケイロゼッタ　9人気
7着　ポッドフォルク　8人気
8着　ウォーターエルピス　5人気
9着　パーフェクト　3人気
10着　リリーライナー　12人気
11着　メイショウサトノヒ　11人気
12着　メイショウトサンコ　15人気
13着　タガノミナミ　16人気
14着　ミドラーシュ　14人気
15着　キタサンブローチ　10人気
16着　ルヴァロワール　4人気