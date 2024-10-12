300Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤áÄê´üÍÂ¶â¡Ú2024Ç¯10·î¡Û
³ô²ÁÍð¹â²¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¤¯º£¡¢¶âÍ»»ñ»º¤Î±¿ÍÑÀè¤òÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ï¡¢1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãå¼Â¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¶âÍø¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2024Ç¯10·î8Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö300Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Äê´üÍÂ¶â¡×
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤â´Þ¤á¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢All About¤Î¥Þ¥Í¡¼ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö300Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Äê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2024Ç¯10·î8Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â BANK The Äê´ü¡ÚBANK¸ýºÂ¸ÂÄê¡Û
¡ü¶âÍø¡§0.45¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å1±ßÃ±°Ì
¢Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹
¡ü¶âÍø¡§0.40¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä50Ëü±ß°Ê¾å1±ßÃ±°Ì¡¿¡ãÅ¹Æ¬¡¦¥Æ¥ì¥Û¥ó¥Ð¥ó¥¯¸ÂÄê¡ä300Ëü±ß°Ê¾å1±ßÃ±°Ì
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê ¿·µ¬¸ýºÂ³«ÀßÍ¥¶ø¥×¥é¥ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶âÍøÇ¯0.55¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
£¥í¡¼¥½¥ó¶ä¹Ô
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡ü¶âÍø¡§0.40¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1²¯±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡ü¶âÍø¡§0.40¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¶ø¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£2024Ç¯10·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¡¢Í¥¶ø¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï2024Ç¯11·î1Æü¡Á12·î1Æü¤Ç¡¢Í¥¶ø¶âÍø¤Ï6¥«·îÇ¯1.00¡ó¡¢1Ç¯Ç¯0.70¡ó¤È¤Ê¤ë¡£
¥°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹Äê´üÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡ü¶âÍø¡§0.40¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¸ÂÄêÄê´üÍÂ¶â¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶âÍøÇ¯0.50¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢UI¶ä¹Ô¤ä¹áÀî¶ä¹Ô¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó»ÙÅ¹¡¢¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¥Í¥Ã¥È¤¤é¤ä¤«¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤â¹â¤¤¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃæÅÓ²òÌó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦ÍÂÆþ´ü´Ö¤ä¶â³Û¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤¹¤°»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤À¤±¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ï¡¢1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãå¼Â¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¶âÍø¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2024Ç¯10·î8Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö300Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Äê´üÍÂ¶â¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ÎÄê´üÍÂ¶â¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¼¡¡¹ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤òÀß¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼êÂ³¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Í¥Ã¥È¤äATM¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÙÅ¹Áë¸ý¤ÇÍÂ¶â¤ò³«Àß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¹â¤¤¶âÍø¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
300Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô5¤Äº£²ó¤Ï5¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â BANK The Äê´ü¡ÚBANK¸ýºÂ¸ÂÄê¡Û
¡ü¶âÍø¡§0.45¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å1±ßÃ±°Ì
¢Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹
¡ü¶âÍø¡§0.40¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä50Ëü±ß°Ê¾å1±ßÃ±°Ì¡¿¡ãÅ¹Æ¬¡¦¥Æ¥ì¥Û¥ó¥Ð¥ó¥¯¸ÂÄê¡ä300Ëü±ß°Ê¾å1±ßÃ±°Ì
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê ¿·µ¬¸ýºÂ³«ÀßÍ¥¶ø¥×¥é¥ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶âÍøÇ¯0.55¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
£¥í¡¼¥½¥ó¶ä¹Ô
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡ü¶âÍø¡§0.40¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1²¯±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡ü¶âÍø¡§0.40¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¶ø¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£2024Ç¯10·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¡¢Í¥¶ø¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï2024Ç¯11·î1Æü¡Á12·î1Æü¤Ç¡¢Í¥¶ø¶âÍø¤Ï6¥«·îÇ¯1.00¡ó¡¢1Ç¯Ç¯0.70¡ó¤È¤Ê¤ë¡£
¥°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹Äê´üÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡ü¶âÍø¡§0.40¡ó
¡üÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡üÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¸ÂÄêÄê´üÍÂ¶â¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶âÍøÇ¯0.50¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢UI¶ä¹Ô¤ä¹áÀî¶ä¹Ô¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó»ÙÅ¹¡¢¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¥Í¥Ã¥È¤¤é¤ä¤«¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤â¹â¤¤¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤È¡©Äê´üÍÂ¶â¤ÎËþ´ü¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÃæÅÓ²òÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿»þ¤Î¶âÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÅÓ²òÌóÍøÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²òÌó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃæÅÓ²òÌó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦ÍÂÆþ´ü´Ö¤ä¶â³Û¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤¹¤°»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤À¤±¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)