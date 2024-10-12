来週の【重要イベント】米小売売上高、全国消費者物価、中国小売売上 (10月14日～20日) 来週の【重要イベント】米小売売上高、全国消費者物価、中国小売売上 (10月14日～20日)



―――――――――――――――――――10月14日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場（スポーツの日）

・長崎スタジアムシティが開業

◆国際経済ｅｔｃ

・米国は債券･為替市場休場（コロンブスデー) 、カナダ、タイ市場休場

★中国9月貿易収支

・インド9月消費者物価指数 (21:00)

・ノーベル経済学賞の発表



―――――――――――――――――――10月15日 (火) ――

◆国内経済

★衆議院議員選挙公示（27日投開票）

・8月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・8月設備稼働率 (13:30)

・「JAPAN MOBILITY SHOW」と「CEATEC2024」が共催 (幕張メッセ、～18日)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国9月失業率 (15:00)

・ドイツ10月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏10月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏8月鉱工業生産指数 (18:00)

・米国10月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

【海外決算】

[米]ユナイテッドヘルス 、J&J 、バンカメ 、ゴールドマン 、シティ 、チャールズシュワブ /[欧]LVMH

◆新規上場、市場変更 など

〇ジャパンＦ <2599> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月16日 (水) ――

◆国内経済

★8月機械受注 (8:50)

・9月訪日外客数 (16:15)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国9月輸入物価指数 (21:30)

・米国9月輸出物価指数 (21:30)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・タイ中銀が政策金利を発表

・フィリピン中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]アボットラボラトリーズ 、モルガンスタンレー 、ユナイテッドエアラインズ /[欧]ASMLホールディング

◆新規上場、市場変更 など

★日水コン <261A>：東証Ｓ上場

〇ＮＣＨＤ <6236> [東証Ｓ]：上場廃止

〇インフォコム <4348> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月17日 (木) ――

◆国内経済

★9月貿易統計 (8:50)

・8月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏9月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・ユーロ圏8月貿易収支 (18:00)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)

★米国9月小売売上高 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国10月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)

・米国9月鉱工業生産指数 (22:15)

・米国9月設備稼働率 (22:15)

・米国8月企業在庫 (23:00)

・米国10月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・米国石油在庫統計 (18日0:00)

・米国8月対米証券投資 (18日5:00)

・トルコ中銀が政策金利を発表

★EU首脳会議 (ブリュッセル、～18日)

【海外決算】

[米]ネットフリックス 、ブラックストーン 、エレバンス・ヘルス 、インテュイティブ /[台]★台湾積体電路製造（TSMC） /[印]インフォシス

◆新規上場、市場変更 など

〇マリオン <3494> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――10月18日 (金) ――

◆国内経済

★9月全国消費者物価指数 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国9月70都市新築住宅価格動向 (10:30)

★中国7-9月期GDP (11:00)

★中国9月鉱工業生産指数 (11:00)

★中国9月小売売上高 (11:00)

★中国1-9月固定資産投資 (11:00)

・中国1-9月不動産開発投資 (11:00)

・ユーロ圏8月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏8月建設業生産高 (18:00)

★米国9月住宅着工件数 (21:30)

・米国9月住宅建築許可件数 (21:30)

・APEC財務相会合 (リマ、～21日)

【海外決算】

[米]P&G 、アメリカン・エキスプレス

◆新規上場、市場変更 など

★インターメスティック <262A> ：東証Ｐ上場

〇音通 <7647> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月19日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――10月20日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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