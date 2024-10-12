¡Ú¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤Î¥Á¥ç¥Ã¥ 50¼þÇ¯¡Ûºî²È¡¦¤Ê¤«¤¨¤è¤·¤ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëµÇ°¹Ö±é¡Ø¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤Î¤¸¤Þ¤óÏÃ¡Ù¤¬10/27¡ÊÆü¡Ë¤ËÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þ³«ºÅ
¡¡1974Ç¯¤ËÂè°ìºî¡Ø¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤Î¥Á¥ç¥Ã¥¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤Î¤Ù41ºý¡¦Îß·×500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤Î³¨ËÜ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬º£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜºîÉÊ¤Îºî²È¡¦¤Ê¤«¤¨¤è¤·¤ò¤µ¤ó¤ÎµÇ°¹Ö±é¤¬10·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¡¼¥Ï¥óÆâÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÂÐÌÌ¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤Î³¨ËÜ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ºî²È¡¦¤Ê¤«¤¨¤è¤·¤ò¡¢²è²È¡¦¾åÌîµª»ÒÉ×ºÊ¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¨ËÜ¤À¡£±ôÉ®¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î³¨¤ÈºÇ¾®¸Â¤ÎÊ¸¾Ï¡¢Í¾Çò¤òÀ¸¤«¤·¤¿Èþ¤·¤¤¹½¿Þ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÀÖ¤¤¥Á¥ç¥Ã¥¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤Ï¡¢¿Æ»Ò3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢É×ºÊ¤¬50Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿»×¤¤¤ò¡¢¤Ê¤«¤¨¤è¤·¤ò¤µ¤ó¼«¿È¤¬¸ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤ä¡¢³¨ËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¨ËÜ¹¥¤¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¤ä»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ª»Å»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢³¨ËÜºî²È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤â¡¢É×ÉØ¤¬Æó¿Í»°µÓ¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤¿Ë¤«¤Ç²¹¤«¤Ê¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ËÜ¹Ö±é¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¤Ê¤«¤¨¤è¤·¤ò¡¡¡ÊÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡§µÆÃÓ°¡´õ»Ò¡Ë
Æü»þ¡§10·î27Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì16»þ45Ê¬¡¡³«±é17»þ¡Á¡¡90Ê¬´Ö
ÂÐ¾Ý¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¡¡¢¨ÁÏºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤Î¹Ö±é¤È¤Ê¤ë¤¿¤á
¾ì½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¡¼¥Ï¥óÆâÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ
¼çºÅ¡§JPIC¡¿¥Ý¥×¥é¼Ò¡¿¥È¡¼¥Ï¥ó
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Ý¥×¥é¼Ò¡¡poplar_event@poplar.co.jp
¡üÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆþ¾ìÎÁ¡§1300±ß¡ÊÄê°÷100Ì¾ÄøÅÙ¡Ë
¢¨ÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃêÁª¤Ç¼õÉÕ
¢¨¿½¹þÄùÀÚ¡§10·î20Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ÁÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃêÁª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡Á
¡ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡§800±ß
¢¨¿½¹þÄùÀÚ10·î27Æü¡ÊÆü¡Ë17:00
¡Á¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡Á