¤·¤º¤«¤Á¤ã¤óÀ¼Í¥¡¦¤«¤«¤º¤æ¤ß¡¡Âç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½ÐÌÀ¤«¤¹¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ç¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤«¤º¤æ¤ß¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿´¶¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿Âç»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè·î£²£¹Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á¡¢£¹£°ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»³¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ö¤Ü¤¯¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¤«¤«¤º¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡¡Âç»³¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡£¡£¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡Ö»ä¤¬¤Þ¤À£²£°ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÎºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç¡¡¼Â¤Ï»ä¡ÄÂç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤óÌò¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅö»þ¡¢¤Þ¤À¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡±é½Ð¤ÎÊý¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÃæàÂç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤óá¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¸å¡¢Âç»³¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¡ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡Ø»ä¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥Ë¸Ô¤ÇÊâ¤«¤Ê¤¤¤ï¤è¡Á¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡ª±é½Ð¤ÎÊý¤¬¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÂçÃÀ¤Ë¡¢¾¯¤·ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯±é½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÎÃ»¤¤ÃÌ¾Ð¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¡¡ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡¡¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¡¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê°¦¤·Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¡£ÆÀèÀ¸¤Îº²¤ÈÀèÂå¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¹þ¤á¤Æ¤¤¿°¦¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Âç»³¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿ÍÀ¸ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£