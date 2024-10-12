¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡¦¤ª¤¿¤±¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤è¡ª¡ª¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤é¡ÖÃÝ¤Î»Ò¡×ÍèÅ¹¤·¥¨¡¼¥ë¤Ç·è°Õ¿·¤¿¡¡±þ±ç¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¤ª¤¿¤±¡Ê41¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¤â¤ó¤¸¤ãÅ¹¡ÖÃÝ¤Î»Ò¡×¤Ë¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤·Ý¿ÍÃç´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤¿¤±¤Ï¡Ö¸µµ¤¤«¤¡¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡×ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¿®»Ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×Æ£ËÜÉÒ»Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤ª¤¿¤±¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ã¥Á¥ç¡¼¤ä¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÊÑ¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥®¥ã¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤â¡Ö¤Ç¤â¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤è¡ª¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¡£ÍèÅ¹¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Ç¤ë¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡ªÉé¤±¤ë¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡ª´èÄ¥¤ì¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤Î¥·¥ó¥³¥Ã¥Á¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨Ãç´Ö¤è¤Ê¤¡¡¡´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥³¥Ã¥Á¥ç¡¼¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£