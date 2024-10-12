「モンハンNowカーニバル 2024」現地の様子を撮りおろし！ 実物大の「炎剣リオレウス」も登場
【モンスターハンターNowカーニバル 2024：渋谷】
開催期間：10月12日・13日 9時～18時
チケット価格：3,000円
イベントエリア：東京都渋谷区指定エリアとその周辺
(C)2023 Niantic. Characters / Artwork / Music (C)CAPCOM
開催期間：10月12日・13日 9時～18時
チケット価格：3,000円
イベントエリア：東京都渋谷区指定エリアとその周辺
Nianticとカプコンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「モンスターハンターNow」のリアルイベント「モンスターハンターNowカーニバル 2024：渋谷」を10月12日・13日に開催する。
本イベントは「モンスターハンターNow」最大の有料イベントで、初開催となる今年はゲーム内に「古龍ネギルガンテ」や「リオレウス希少種」、「リオレイア希少種」が初登場。さらに渋谷の明治公園や青山キラー通り商店会、北谷公園、渋谷PARCO、Shibuya Sakura Stageを中心に装飾展示やフォトスポットが設置される。
本稿ではオープニングセレモニーが行なわれた渋谷公園のベースキャンプの様子を撮りおろしで紹介。実物大の「炎剣リオレウス」や「ブロスヘッド」などフォトスポットや展示コーナーの様子を中心にお届けしていく。
(C)2023 Niantic. Characters / Artwork / Music (C)CAPCOM