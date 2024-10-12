10月14日に東京競馬場で行われる、第72回府中牝馬ステークス(3歳上・牝・GII・芝1800m)の枠順が12日確定した。

重賞3勝目を得意距離で狙うマスクトディーヴァ(牝4、栗東・辻野泰之厩舎)は4枠6番、昨年のエリザベス女王杯を制したブレイディヴェーグ(牝4、美浦・宮田敬介厩舎)は3枠5番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ハーパー(牝4、武豊・友道康夫)

2-2 アスコルティアーモ(牝4、津村明秀・林徹)

2-3 ラリュエル(牝5、北村友一・矢作芳人)

3-4 モリアーナ(牝4、岩田康誠・武藤善則)

3-5 ブレイディヴェーグ(牝4、C.ルメール・宮田敬介)

4-6 マスクトディーヴァ(牝4、川田将雅・辻野泰之)

4-7 フィアスプライド(牝6、M.デムーロ・国枝栄)

5-8 コスタボニータ(牝5、松山弘平・杉山佳明)

5-9 フィールシンパシー(牝5、横山琉人・小島茂之)

6-10 シンティレーション(牝5、戸崎圭太・池上昌和)

6-11 セントカメリア(牝5、鮫島克駿・高野友和)

7-12 コンクシェル(牝4、岩田望来・清水久詞)

7-13 モズゴールドバレル(牝5、A.シュタルケ・藤岡健一)

8-14 ライラック(牝5、横山武史・相沢郁)

8-15 ルージュリナージュ(牝5、横山和生・宗像義忠)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。