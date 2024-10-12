【秋華賞】牝馬三冠最終戦をガチ予想『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ
【予想配信】秋華賞 ガチ予想｜https://youtube.com/live/kkjGtBLNq18
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
牝馬三冠最終戦『第29回秋華賞（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
■第29回秋華賞（GI）枠順
2024年10月13日（日）5回京都4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ホーエリート（牝3 北村友一）
2-2 ミアネーロ（牝3 津村明秀）
2-3 クイーンズウォーク（牝3 川田将雅）
3-4 タガノエルピーダ（牝3 団野大成）
3-5 チェルヴィニア（牝3 C.ルメール）
4-6 ラビットアイ（牝3 横山典弘）
4-7 チルカーノ（牝3 鮫島克駿）
5-8 コガネノソラ（牝3 丹内祐次）
5-9 アドマイヤベル（牝3 横山武史）
6-10 ボンドガール（牝3 武豊）
6-11 ランスオブクイーン（牝3 松山弘平）
7-12 ラヴァンダ（牝3 岩田望来）
7-13 クリスマスパレード（牝3 石川裕紀人）
8-14 ステレンボッシュ（牝3 戸崎圭太）
8-15 セキトバイースト（牝3 藤岡佑介）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。