È¬¿À½ã»Ò¡Ö¥ä¥¬º×¤ê¡×¤Ë´äºê¹¨Èþ¡¡¡Ö¤ß¤º¤¤¤í¤Î±«¡×¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤ò°ì½ï¤ËÇ®¾§
²Î¼êÈ¬¿À½ã»Ò¡Ê66¡Ë¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂÀ»ÒÆ²¤Î¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ç¡Ö¥ä¥¬º×¤êthe 6th Legends¡Áwith´äºê¹¨Èþ¡Á¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£
2Æü´Ö¤Î¡Ö¥ä¥¬º×¤ê¡×¤Î½éÆü¤Ç¡¢²Î¼ê´äºê¹¨Èþ¡Ê65¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁê¼ê¤ËÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿È¬¿À¤Ï¡Öº£Æü¤Ï´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°ºÂ¤È¤·¤Æ²¹¤á¤Æ¤«¤é¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥ä¥¬º×¤ê¡×¤Ê¤É4¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤«¤é´äºê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î´äºê¤Ï¡Ö²¿¤òÃå¤è¤¦¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡¢´ÔÎñ¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂ¹¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬À®¿Í¤¹¤ë85ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö»×½©´ü¡×¤Ê¤É4¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
µÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÈ¬¿À¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¢´äºê¤ÏÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£È¬¿À¤¬¡¢´äºê¤ÎËå¤Î´äºêÎÉÈþ¡Ê63¡Ë¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥í¡¼¥°¡×¤ò°ì½ï¤ËÇ®¾§¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¬¿À¤¬´äºê¤Î¡ÖËü²Ú¶À¡×¡¢´äºê¤¬È¬¿À¤Î¡Ö½ÐÈ¯ÅÀ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈ¬¿À¤Î¡Ö¥Ý¡¼¥é¥¹¥¿¡¼¡×¡¢´äºê¤Î¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤Ê¤É¸ß¤¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£È¬¿À¤ÏµÜËÜµ®Æà¡¢´äºê¤Ï¹ñÉÜ¹°»Ò¤È¥Ô¥¢¥Î1Âæ¤À¤±¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£È¬¿À¤Ï¡Ö²Î¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢È¬¿À¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ø»×¤¤½Ð¤ÏÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢2¶ÊÌÜ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØÌ¾¸Å²°¤Ëµ¢¤ì¤Ð¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡£²»³Ú¤Ç¿©¤Ù¤Æ¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÂ¾¿Í¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡¢¹¨Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¸¶½É¤ÎÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¨Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ç²Î¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡Ö¤ß¤º¤¤¤í¤Î±«¡×¤ò¾Ò²ð¡£´äºê¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¯¤Æ¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ç¡Ö¤ß¤º¤¤¤í¡Ý¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï´ÑµÒ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£