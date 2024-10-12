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地域住民を災害や犯罪から守るため、警察官や自衛官として危険を伴う職務に従事した元公務員らに贈られる第43回危険業務従事者叙勲の受章者3365人（女性18人）が12日付で公表され、福岡県内からは159人（同0人）が選ばれた。内訳は瑞宝双光章72人、瑞宝単光章87人。発令は11月3日。★@★

▽瑞宝双光章（72人）

◇防衛功労

生地 雅人61元1等空尉 春日

井沢 敏文61元2等空尉 遠賀

石神 徹61元2等陸佐 久留米

浮辺 正文61元3等空佐 春日

梅永 智利61元2等陸佐 飯塚

岡村 一学61元3等陸佐 福岡

荻本 英樹61元3等陸佐 飯塚

小野 展稔61元3等空佐 行橋

桑崎 忠61元3等陸佐 大野城

佐子 雄三61元2等陸尉 大野城

武本 修一61元1等陸尉 小郡

谷口 幸喜61元2等空佐 春日

佃 高郎61元3等陸佐 久留米

浜田 義信61元1等陸尉 春日

堀江 強61元2等陸尉 北九州

本田 政信61元2等陸佐 小竹

増田 泉61元2等空佐 春日

真弓 規之61元2等空佐 北九州

村瀬 尚光61元2等空佐 大野城

室原 正就61元2等空佐 大野城

山田 貞司61元3等陸佐 広川

渡辺 俊文61元2等空佐 太宰府

◇矯正業務功労

宮本 博治65元法務事務官太宰府

◇警察功労

秋山 健73元県警部 宗像

安部 一文74元県警部 北九州

大内田浅夫74元県警部 久留米

大串 正策74元県警部 宇美

緒方 喜寿73元県警視 宗像

小川 秀樹74元県警部 北九州

辛島 正伸74元県警部 直方

北島 洋一74元県警部 小郡

木原 高勝73元県警部 大任

久保田伸夫73元県警部 古賀

古賀 裕秋74元警視正 福岡

古賀 幸人73元県警部 大牟田

小賀坂史郎74元県警部 小郡

小坪 正美74元県警部 宗像

崎元 寛二73元県警部 筑前

篠原 信隆74元県警部 飯塚

新原 秀敏74元県警視 篠栗

末松 秀樹74元県警視 福岡

仙頭 良博74元県警視 福津

橘薗 清一74元県警部 福岡

田中 一志74元県警部 福岡

田中 広好74元県警視 久留米

田中 守充74元県警部 大野城

谷 常夫73元県警視 福岡

土斐崎京三74元県警視 春日

中園 秀幸74元県警視 福岡

永冨 潔和74元県警部 嘉麻

林 隆博73元警視庁警部 行橋

原 善嗣73元県警部 久留米

東 幹男74元県警部 福岡

堀内 和昭74元県警部 朝倉

堀江 修74元県警部 太宰府

前田 護74元県警部 苅田

真名子一登74元県警視 久留米

光瀬 秀次74元県警部 北九州

柳瀬 秀二74元県警部 福津

山本 勉74元県警部 那珂川

山本 哲次74元警視正 遠賀

◇消防功労

稲永 智春70元粕屋南部消防組合消防司令長 志免

井原 清貴64元福岡市消防監久山

川島 一則68元久留米広域市町村圏事務組合消防監 久留米

木下 隆行65元柳川市消防司令長 柳川

楠田 国宏66元筑紫野太宰府消防組合消防司令長 太宰府

灘辺 正信66元宗像地区事務組合消防監 福津

原田 修司64元直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防監 小竹

藤川 伸之64元飯塚地区消防組合消防監 桂川

村田 正典67元久留米広域市町村圏事務組合消防監 久留米

◇漁業取締功労

小浜 輝巳65元農林水産技官 北九州

◇薬事功労

松谷 栄72元北海道厚生局麻薬取締部調査総務課長 福岡

▽瑞宝単光章（87人）

◇防衛功労

赤崎 真吾63元3等空尉 芦屋

荒木 健62元3等空尉 築上

有馬 敏朗61元3等陸尉 小郡

飯尾 春彦61元3等空尉 行橋

上原 啓之62元3等陸尉 久留米

梅村 淳63元3等空尉 中間

榎本 博正72元准空尉 篠栗

小川 龍起61元3等陸尉 久留米

奥村 俊信62元3等陸尉 北九州

小野原一晃62元3等陸尉 久留米

川久保 薫61元3等空尉 築上

清田 真行72元准空尉 岡垣

桁山 利典62元3等陸尉 八女

小林 弘治61元3等空尉 北九州

柴田 千秋72元准陸尉 飯塚

島居 晴幸61元3等陸尉 柳川

瀬崎 憲司66元3等陸尉 小郡

善田 栄士61元3等空尉 築上

武田 浩一62元3等陸尉 久留米

田沢 藤二61元3等陸尉 大野城

田中 誠二62元3等空尉 北九州

棚町 真一61元3等空尉 北九州

鶴野 明弘61元3等空尉 築上

中野 隆62元3等空尉 芦屋

西 清昭62元3等陸尉 遠賀

西山 博勝61元3等陸尉 小郡

信国 浩63元3等空尉 芦屋

林田 輝実62元3等陸尉 小郡

原田 大助72元准空尉 芦屋

原田 芳彦62元3等空尉 宗像

樋口 信治61元3等陸尉 八女

藤根 文晴62元3等空尉 大野城

藤本 巳明61元3等陸尉 久留米

前田 宏之61元3等空尉 那珂川

松尾 康二61元3等陸尉 久留米

松尾 隆61元3等空尉 苅田

松田幸二郎62元3等空尉 築上

松田 光治62元3等空尉 芦屋

松野 直樹61元3等陸尉 福岡

丸山 孝幸63元3等空尉 那珂川

三原 和彦72元准空尉 苅田

宮川 秀樹61元3等陸尉 小郡

村上喜八郎72元准陸尉 春日

馬渡 秀文71元准空尉 芦屋

山下 俊司72元准空尉 朝倉

◇矯正業務功労

永留 和郁66元法務事務官筑紫野

◇警察功労

浅成 治74元県警部補 豊前

今津新一郎74元県警部 久留米

今林 照公73元県警部補 福岡

上島 知見74元県警部 直方

衛藤 栄一74元県警視 福岡

大石 俊治74元県警部 福岡

大塚 雄一74元県警視 飯塚

大鶴 豊74元県警部補 福岡

岡本 充則73元県警部補 大刀洗

小野 一郎74元県警部補 北九州

小畑 修74元県警視 添田

川島 成雄74元県警部補 広川

熊本 幹雄74元県警部補 久留米

古賀 忠雄73元県警部 岡垣

後藤 正則74元県警部 みやま

小林 繁樹73元県警視 朝倉

嶋田 和幸74元県警部補 北九州

田中 修74元県警部 北九州

徳永 輝久73元県警部 八女

徳安 敬二73元県警部補 朝倉

中村 篤74元県警部 粕屋

長谷川純一73元県警部 福岡

花田 研74元県警部補 宗像

半田 憲次74元県警部補 遠賀

平岡美津男73元県警部補 北九州

広渡 通74元県警部補 筑紫野

松岡 誠74元県警部 福岡

宮崎 久雄74元大阪府警部補 筑紫野

山崎 圴74元県警部補 行橋

吉川 孝晴74元県警部補 中間

吉村俊一郎74元警視庁警視 福岡

◇消防功労

尾上 和男70元北九州市消防司令 北九州

神代 武雄77元春日・大野城・那珂川消防組合消防司令長 那珂川

柴田 英敏65元北九州市消防司令 北九州

清水 昭智64元福岡市消防司令 福岡

末松三智也64元福岡市消防司令 福岡

肱岡 信寛64元福岡市消防司令 福岡

秀島 智三65元北九州市消防司令長 北九州

古井 隆之70元北九州市消防司令 直方

矢野 和英70元糸島市消防司令長 糸島

◇漁業取締功労

浜崎 一臣65元農林水産技官筑前