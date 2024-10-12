¡ÚË§Âô ¸÷Íº¡ÛÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡ÖËèÇ¯¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡Ä¡Ö³ä¹ç¡×¤ò²ò¤±¤Ê¤¤¾®Ãæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇ°¤Î»öÂÖ
Á´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹
²Ê³Ø¤ä¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÏÌäÂêÄóµ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤ËÌäÂêÄóµ¯¤ò¤¹¤ëÂ¼°æ²Å¹ÀµÜ¾ë¸©ÃÎ»ö¤Î»ÑÀª¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡£
°ìÉô¤ËÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¼¨¤»¡×¤È¤¤¤¦Ë½ÏÀ¤òÅÇ¤¯¼Ô¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤«¤é²¿É´Ç¯¤âÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊË½ÏÀ¤òÅÇ¤¯µ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£
Á´¹ñÃÎ»ö²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÂ¼°æÃÎ»ö¤ÏºÇ¶á¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¾®³Ø6Ç¯¤ÈÃæ³Ø3Ç¯À¸¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÏ«ÎÏ¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÌÌ¤«¤é¡ÖËèÇ¯¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡ü³ØÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡Ö¿ôÇ¯¤Ë1²ó¤ä¤ì¤Ð·¹¸þ¤Ï¸«¤¨¤ë¡×
¡üÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ÎÀµÅúÎ¨¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡ü¤â¤Ã¤È¾ÜºÙ¤Ë¤ä¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ö»ÔÄ®Â¼¤Î½ç°Ì¤Þ¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¾åµ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿ô³Ø¶µ°é¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡È¶¥Áè¡É¤ÏÌµ°ÕÌ£
¤½¤â¤½¤â¡¢Á´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡ÊÁ´¹ñ³ØÎÏ¡¦³Ø½¬¾õ¶·Ä´ºº¡Ë¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üµÁÌ³¶µ°é¤Îµ¡²ñ¶ÑÅù¤È¤½¤Î¿å½à¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Á´¹ñÅª¤Ê»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î³ØÎÏ¤ä³Ø½¬¾õ¶·¤òÇÄ°®¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¶µ°é»Üºö¤ÎÀ®²Ì¤È²ÝÂê¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤½¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¡£
¡ü³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø¤Î¶µ°é»ØÆ³¤Î½¼¼Â¤ä³Ø½¬¾õ¶·¤Î²þÁ±Åù¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡£
¡ü¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼èÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¸¡¾Ú²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ÎÀ®ÀÓ½ç°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ì±þ¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ñÁ´ÂÎ¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦»ØÄêÅÔ»Ô¡¢ÃÏ°è¤Îµ¬ÌÏÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤Ï¼ç¤Ë¤½¤ÎÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ·ë²Ì¤òÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¡È¶¥Áè¡É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¹ñÎ©¶µ°éÀ¯ºö¸¦µæ½ê¤ÏÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¾Ü¤·¤¤Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ°é¤Æ¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õ¸³¤·¤¿»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ï°ìÄÌ¤êÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸åÆü¡¢¶µ°÷¤¬³ÆÌäÂê¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤Î²òÅú¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ÏËþÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ØÎÏ¤Ï¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï2007Ç¯¤Ë¡¢ºùÈþÎÓÂç³Ø¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä³Ø·²¤ÎÀßÃÖ¿Í»ö¤ÇÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤«¤é°Ü¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
90Ç¯Âå¤«¤é»Ï¤á¤¿¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¤Ø¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤â¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¶µ°÷¸¦½¤²ñ¤Ç¤Î¹Ö±é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì200¥«½ê¤°¤é¤¤¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹Ö±é¤ä¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ð÷¤¤¤¿¤ê¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤¦É½¾ð¤¬´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¿´¤ò¤º¤Ã¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¶Ð¤á¤Æ¿ôÇ¯¸å¤ËÂç³Ø½¢¿¦°Ñ°÷Ä¹¤òÊä¿¦¤È¤·¤Æ¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤¿¤È¤¡¢»×¤ï¤Ì½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£
»×¤ï¤Ì½ÐÍè»ö
Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤Î½¢¿¦¾õ¶·¤¬°¤¯¡¢¤È¤¯¤ËÅ¬À¸¡ºº¤ÎÈó¸À¸ìÊ¬Ìî¡Ê»»¿ô¡¦¿ô³Ø¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¡Ë¤ò³ØÀ¸¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸å´ü¤ÎËè½µÌÚÍËÆü¤ÎÌë´Ö¤Ë¡Ö½¢³è¤Î»»¿ô¡×¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ç°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÈùÊ¬ÀÑÊ¬¤Î·×»»¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö³ä¹ç¡ó¡×¤ÎÌäÂê¤¬¶ì¼ê¤Ê³ØÀ¸¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¸¶°ø¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÎ¤Ê¤é¤Ð¡ÖÍý²ò¡×¤Î¶µ°é¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö³ä¹ç¡ó¡×¤¬¡¢Ã±¤Ë¸ø¼°¤Î¡Ö°Åµ¡×¤Ç¸íËâ²½¤¹¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÂ®¤µ¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Þ·Á¤Î¶µ°é¤ÇÂçÀÚ¤Ê¡ÖÍÑ¸ì¤ÎÄêµÁ¡×¤ò¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÌÀÑ¤Ê¤É¤Î¡Ö¸ø¼°¡×¤Î°Åµ¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤ë¤Ù¤ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë»»¿ô¶µ°é¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢»»¿ô¤ÎÁ´ÈÏ°Ï¤ËÅÏ¤ë»ØÆ³½ñ¤ò¤âºî¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¼ø¶È¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢³ØÄ¹ÀèÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ø¶È¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥ÄÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤¿Àµµ¬¤Î¼ø¶È¡Ö¿ô¤Î´ðÁÃÍý²ò¡×¤È¤·¤ÆÂà¿¦Ç¯ÅÙ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜÇ¯5·î¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÀÎ¤Ï²ò¤±¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ÄÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î»»¿ôÎÏ¹ÖµÁ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤ò¾å°´¤·¡¢ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÌõËÜ¤Î½ÐÈÇ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢¾åµ¤Î·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö³ä¹ç¡ó¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤¯¤Ë³ä¹ç¡ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»»¿ô¶µ°é¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤Î·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤ï¤«¤ë³ä¹ç¡ó¤Î¼å¤µ
¡¦2012Ç¯¤Î»»¿ôA3¡Ê1¡Ë¡Ê¾®³Ø6Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡§
ÀÖ¤¤¥Æ¡¼¥×¤ÈÇò¤¤¥Æ¡¼¥×¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÖ¤¤¥Æ¡¼¥×¤ÎÄ¹¤µ¤Ï120 cm¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÖ¤¤¥Æ¡¼¥×¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡¢Çò¤¤¥Æ¡¼¥×¤ÎÄ¹¤µ¤Î0.6ÇÜ¤Ç¤¹¡×¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢4¤Ä¤Î¿Þ¤«¤éÅ¬Åö¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤»¤ëÁªÂòÌäÂê¡£
¸íÅú¤Î¡Ö3¡×¡ÊÇò¤¤¥Æ¡¼¥×¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÀÖ¤¤¥Æ¡¼¥×¤ÎÄ¹¤µ¤Î0.6ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Þ¡Ë¤ò²óÅú¤·¤¿»ùÆ¸¤¬50.9¡ó¤â¤¤¤ëÈ¾ÌÌ¡¢Àµ²ò¤Î¡Ö4¡×¤ò²óÅú¤·¤¿»ùÆ¸¤¬34.3¡ó¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦2012Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿Íý²Ê¤ÎÃæ³ØÊ¬Ìî¡ÊÃæ³Ø3Ç¯ÂÐ¾Ý¡Ë¤Ç¡¢10¡ó¤Î¿©±ö¿å¤ò1000¥°¥é¥à¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©±ö¤È¿å¤Î¼ÁÎÌ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìµá¤á¤µ¤»¤ëÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿©±ö100¥°¥é¥à¡×¡Ö¿å900¥°¥é¥à¡×¤ÈÀµ¤·¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï52.0¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¾¼ÏÂ58Ç¯¤Ë¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø3Ç¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¿©±ö¿å¤ò1000¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯100¥°¥é¥à¤Ë¤·¤¿¤Û¤ÜÆ±°ì¤ÎÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎÀµ²òÎ¨¤Ï69.8¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö³ä¹ç¡ó¡×¤ÎÌäÂê¤ò¿¼¹ï¤ËÂª¤¨¤ëÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¡Ö¤Ï¡ÊÂ®¤µ¡Ë¡¦¤¸¡Ê»þ´Ö¡Ë¡¦¤¡Êµ÷Î¥¡Ë¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢±ß¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤¯¡×¡Ö¤â¡×¡Ö¤ï¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¡Ö¤¯¡ÊÈæ¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ¡Ë¡¦¤â¡Ê¤â¤È¤Ë¤¹¤ëÎÌ¡Ë¡¦¤ï¡Ê³ä¹ç¡Ë¡×¼°¤Î¸ø¼°°Åµ¤À¤±¤Î¶µ°é¤¬Ì¢±ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö³ä¹ç¡ó¡×¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¸½¤¬¤É¤ì¤âÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÍý²ò¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡ü¡Á¤Î¡Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¡û¡ó
¡ü¡Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Á¤Î³ä¹ç¤Ï¡û¡ó
¡ü¡Ä¤Î¡û¡ó¤Ï¡Á
¡ü¡Á¤Ï¡Ä¤Î¡û¡ó
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤»¤º¤Ë°Åµ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¶µ°é¤Ï¿¿¤Ëº¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²ÌÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤òµ½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂêÅÀ¤âÅÙ¡¹»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤·¤¿¤¤¡£
À¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸
¤µ¤ÆÀ¯ÉÜ¤Î¶µ°éÌ¤ÍèÁÏÂ¤²ñµÄ¡ÊµÄÄ¹=´ßÅÄ¼óÁê¡Ë¤Ï2022Ç¯5·î¤Ë¡¢Íý·ÏÊ¬Ìî¤òÀì¹¶¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤Î³ä¹ç¤ò2032Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¸½ºß¤Î35%¤«¤é50%ÄøÅÙ¤ËÁý¤ä¤¹ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
µ»½ÑÎ©¹ñÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¸å¤ÎÉü¶½´ü¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ê»ñ¸»¤¬¿Íºà¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë´ðÁÃ¤È¤·¤ÆÉ¬¿Ü¤Î»»¿ôÎÏ¤ä¿ô³ØÎÏ¤Î½¼¼Â¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È2021Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Íý³Ø¡¢¹©³ØÉô¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÌó17%¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢OECDÊ¿¶Ñ¤ÏÌó27%¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø³ØÉô¤ÎÂ´¶ÈÃÊ³¬¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢Íý·ÏÊ¬ÌîÁ´ÂÎ¤Ç¤Î³Ø°Ì¼èÆÀ¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¿ä·×¤Ç35%¡Ê2020Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢40¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢´Ú¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¸«Îô¤ê¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢1990Ç¯º¢¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Ï2°Ì¤Ç¡¢IMD¡ÊÀ¤³¦¶¥ÁèÎÏÇ¯´Õ¡Ë¤Ç¤Ï1°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4°Ì¡¢35°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï2019Ç¯¤Ë¡Ö¿ôÍý»ñËÜ¼çµÁ¤Î»þÂå¡Á¿ô³Ø¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î¶µ°éÌ¤ÍèÁÏÂ¤²ñµÄ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ö³ä¹ç¡ó¡×¤Ï¡¢Íý·ÏÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½Âå¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê³µÇ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ØÆ³¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤Î¾Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥Þ¥¹¥³¥ßÊóÆ»¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³ä¹ç¡ó¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤ëÌäÂê¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤â³ä¹ç¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤
³ä¹ç¡ó¤ÎÌäÂê¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢¡Ö¤â¤È¤Ë¤¹¤ëÎÌ¡×¤È¡ÖÈæ¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ¡×¤ò½Ò¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤È¤Ë¤¹¤ëÎÌ¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ê¾ì¹ç¤Ï¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÊÎ¬¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Á´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤ò¤·¤¿¿·Ê¹¼Ò¤¬¤¢¤ë¡£
ÍÌ¾Ãæ³Ø¹»¤ÎÆþ»î»»¿ôÌäÂê¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤òÌµ»ë¤·¤¿Êò¤ì¤¿ÌäÂê¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¿©±ö¿å¤ÎÇ»ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÇÂç¤Ç28.2¡ó¡Ê100¡î¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤Ç»ÅÙ¤ÎÌäÂê¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Êº¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò¶µ°é·Ï¤Î³Ø²ñ»ï¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Ë¿Á´¹ñ»æ¤¬¿©±ö¿åÇ»ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æµ»ö¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãí¤È¤·¤Æ¿©±ö¿åÇ»ÅÙ¤Ï¡Ö±ö¡à¿å¡×¤È»æÌÌ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö±ö¡à¡Ê±ö¡Ü¿å¡Ë¡×¡Ë¡£¸åÆü¡¢ÄûÀµµ»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2006Ç¯¤Î½©¤Ë¡Öº£¤Î·Êµ¤¤Î³ÈÂç¤Î´ü´Ö¤Ï¡Ø¤¤¤¶¤Ê¤®·Êµ¤¡Ù¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢02Ç¯2·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿·Êµ¤³ÈÂç¤¬06Ç¯11·î¤Ç58¥«·îÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢1965Ç¯11·î¤«¤é4Ç¯9¥«·î¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤¿¡Ö¤¤¤¶¤Ê¤®·Êµ¤¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÅö»þ¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¶¤Ê¤®·Êµ¤¡×¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤¬11.5¡ó¤Î¤â¤Î¤È¡¢14.3¡ó¤Î¤â¤Î¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î·ï¤òÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°¼Ô¤ÏÁê¾èÊ¿¶Ñ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÇÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸å¼Ô¤ÏÁê²ÃÊ¿¶Ñ¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¸í¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
06Ç¯11·î¤ÎÅö»þ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸í¤Ã¤¿ÊóÆ»¤ò¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¿ô¼Ò¤Ë¾åµ¤ÎÀâÌÀ¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¶¤Ê¤®·Êµ¤¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨14.3¡ó¤Ï¸í¤ê¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï11.5¡ó¡×¤È¤¤¤¦ÄûÀµ¤Îµ»ö¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸«Ê¹¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢»¨»ï¤äÃø½ñ¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤ÎÀâÌÀ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¿ô¼°¤ò»È¤Ã¤¿¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤ÏÁ°½Ò¤ÎÀÛÃø¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤Ë¤ÏÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Î³µÇ°¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ÎÀ®ÀÓ½ç°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢¹ñÌ±¤Ï¤½¤ÎÊýÌÌ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÎ»ö³§ÍÍ¤â¤½¤ì¤Ë¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³ä¹ç¡ó¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ÏÏÆ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¤È¤½¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òË¾¤à¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç³ØÀ¸¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤ë»ÍÂ§±é»»¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö40¡Ý16¡à4¡à2¡×¤òÀµ³Î¤Ë·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Êè,
¾åÅÄ,
³¤,
½»Âð,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòº×