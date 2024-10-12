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This decision reflects our growing confidence that, with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2 percent.
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Inflation is now much closer to our objective, and we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2 percent.
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We made a good, strong start to this and that's really, frankly, a sign of our confidence. Confidence that inflation is coming down toward 2 percent on a sustainable basis.
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We've waited and I think that that patience has really paid dividends in the form of our confidence that inflation is moving sustainably under 2 percent.
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