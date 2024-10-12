今週の【上場来高値銘柄】フジクラ、アドテスト、ファストリなど48銘柄 今週の【上場来高値銘柄】フジクラ、アドテスト、ファストリなど48銘柄



今週の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比970円高の3万9605円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は48社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ゴールドマン・サックス証券が目標株価を5100円→7000円に引き上げたフジクラ <5803> [東証Ｐ]、雇用統計受けた米人材市場の回復期待で関連銘柄とされたリクルートホールディングス <6098> [東証Ｐ]、米投資ファンドの大量保有が判明したフジテック <6406> [東証Ｐ]、米ＳＯＸ高とエヌビディア急伸で半導体株に資金流入が向かったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、25年8月期は営業利益5.8％増に50円増配見込むファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。また、ＺＯＺＯ <3092> [東証Ｐ]、サンリオ <8136> [東証Ｐ]など22社は先週に続き上場来高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 2銘柄



<1882> 東亜道 [東証Ｐ]

<1949> 住友電設 [東証Ｐ]



● 化学―――――――――――― 3銘柄



<4091> 日本酸素ＨＤ [東証Ｐ]

<4403> 日油 [東証Ｐ]

<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]



● 医薬品――――――――――― 2銘柄



<4540> ツムラ [東証Ｐ]

<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]



● ガラス土石製品――――――― 1銘柄



<5393> ニチアス [東証Ｐ]



● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄



<5803> フジクラ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 2銘柄



<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]

<5991> ニッパツ [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 2銘柄



<6406> フジテック [東証Ｐ]

<6436> アマノ [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 4銘柄



<6590> 芝浦 [東証Ｐ]

<6736> サン電子 [東証Ｓ]

<6785> 鈴木 [東証Ｐ]

<6857> アドテスト [東証Ｐ]



● 精密機器―――――――――― 1銘柄



<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]



● その他製品――――――――― 2銘柄



<7867> タカラトミー [東証Ｐ]

<7906> ヨネックス [東証Ｓ]



● 陸運業――――――――――― 5銘柄



<9025> 鴻池運輸 [東証Ｐ]

<9028> ゼロ [東証Ｓ]

<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]

<9055> アルプス物流 [東証Ｐ]

<9142> ＪＲ九州 [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 4銘柄



<3663> セルシス [東証Ｐ]

<3836> アバントＧ [東証Ｐ]

<4432> ウイングアク [東証Ｐ]

<8056> ビプロジー [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 6銘柄



<7504> 高速 [東証Ｐ]

<7552> ハピネット [東証Ｐ]

<7698> アイスコ [東証Ｓ]

<8129> 東邦ＨＤ [東証Ｐ]

<8131> ミツウロコＧ [東証Ｓ]

<8136> サンリオ [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 5銘柄



<3092> ＺＯＺＯ [東証Ｐ]

<7419> ノジマ [東証Ｐ]

<9887> 松屋フーズ [東証Ｐ]

<9936> 王将フード [東証Ｐ]

<9983> ファストリ [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 3銘柄



<3299> ムゲンＥ [東証Ｓ]

<3498> 霞ヶ関Ｃ [東証Ｐ]

<8890> レーサム [東証Ｓ]



● サービス業――――――――― 5銘柄



<2156> セーラー広告 [東証Ｓ]

<2469> ヒビノ [東証Ｓ]

<4665> ダスキン [東証Ｐ]

<6078> バリューＨＲ [東証Ｐ]

<6098> リクルート [東証Ｐ]





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