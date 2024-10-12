

●今週の業種別騰落率ランキング



※10月11日終値の10月4日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 14 業種 値下がり： 19 業種

東証プライム：1642銘柄 値上がり： 573 銘柄 値下がり：1052 銘柄 変わらず他： 17 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 精密機器(0268) +3.87 ニコン <7731> 、ＨＯＹＡ <7741> 、テルモ <4543>

２. 銀行業(0278) +2.83 りそなＨＤ <8308> 、千葉興 <8337> 、楽天銀 <5838>

３. サービス業(0283) +2.71 コシダカＨＤ <2157> 、インフォＭＴ <2492> 、ミダックＨＤ <6564>

４. 非鉄金属(0263) +2.64 フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、ＵＡＣＪ <5741>

５. 小売業(0277) +1.64 チヨダ <8185> 、サンエー <2659> 、ギフトＨＤ <9279>

６. 医薬品(0258) +1.49 大塚ＨＤ <4578> 、参天薬 <4536> 、中外薬 <4519>

７. 電気機器(0266) +1.29 芝浦 <6590> 、アドテスト <6857> 、京三 <6742>

８. 保険業(0280) +0.91 ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、第一生命ＨＤ <8750> 、ＳＯＭＰＯ <8630>

９. 情報・通信業(0275) +0.72 ＷＮＩウェザ <4825> 、アルファ <4719> 、ＳＨＩＦＴ <3697>

10. 証券・商品(0279) +0.68 東洋証券 <8614> 、ＦＰＧ <7148> 、大和 <8601>

11. 石油・石炭(0259) +0.60 ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>

12. その他製品(0269) +0.53 菱鉛筆 <7976> 、バンナムＨＤ <7832> 、フラベッドＨ <7840>

13. 化学(0257) +0.06 デクセリ <4980> 、ステラケミ <4109> 、堺化学 <4078>

14. 水産・農林業(0251) +0.04 ニッスイ <1332> 、雪国まいたけ <1375>

15. 繊維製品(0255) -0.07 ニッケ <3201> 、ユニチカ <3103> 、住江織 <3501>

16. ゴム製品(0260) -0.37 浜ゴム <5101> 、ニッタ <5186> 、藤コンポ <5121>

17. ガラス・土石(0261) -0.44 日ヒュム <5262> 、日コン <5269> 、黒崎播磨 <5352>

18. 陸運業(0271) -0.65 京成 <9009> 、富士急 <9010> 、名鉄 <9048>

19. 食料品(0254) -0.75 わらべ日洋 <2918> 、六甲バタ <2266> 、サントリＢＦ <2587>

20. 倉庫・運輸(0274) -0.75 安田倉 <9324> 、内外トランス <9384> 、三菱倉 <9301>

21. 機械(0265) -0.80 ＯＳＧ <6136> 、野村マイクロ <6254> 、ディスコ <6146>

22. 輸送用機器(0267) -0.82 モリタＨＤ <6455> 、極東開発 <7226> 、ブレーキ <7238>

23. 電気・ガス(0270) -0.92 レノバ <9519> 、東電ＨＤ <9501> 、イーレックス <9517>

24. 海運業(0272) -0.93 郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>

25. その他金融業(0281) -0.96 イオンＦＳ <8570> 、オリコ <8585> 、リコーリース <8566>

26. パルプ・紙(0256) -1.23 三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863> 、トーモク <3946>

27. 空運業(0273) -1.27 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

28. 不動産業(0282) -1.86 霞ヶ関Ｃ <3498> 、宮越ＨＤ <6620> 、グロバルＬＭ <3486>

29. 建設業(0253) -1.89 東亜道 <1882> 、住友林 <1911> 、日本ハウス <1873>

30. 卸売業(0276) -2.23 ワキタ <8125> 、日伝 <9902> 、ヤマタネ <9305>

31. 鉱業(0252) -2.87 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

32. 鉄鋼(0262) -2.88 淀川鋼 <5451> 、栗本鉄 <5602> 、ＪＦＥ <5411>

33. 金属製品(0264) -2.88 三和ＨＤ <5929> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＬＩＸＩＬ <5938>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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