　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※10月11日終値の10月4日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　14 業種　　値下がり：　19 業種
　　　東証プライム：1642銘柄　　値上がり： 573 銘柄　　値下がり：1052 銘柄　　変わらず他：　17 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 精密機器(0268)　　　 +3.87 　ニコン <7731> 、ＨＯＹＡ <7741> 、テルモ <4543>
２. 銀行業(0278)　　　　 +2.83 　りそなＨＤ <8308> 、千葉興 <8337> 、楽天銀 <5838>
３. サービス業(0283)　　 +2.71 　コシダカＨＤ <2157> 、インフォＭＴ <2492> 、ミダックＨＤ <6564>
４. 非鉄金属(0263)　　　 +2.64 　フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、ＵＡＣＪ <5741>
５. 小売業(0277)　　　　 +1.64 　チヨダ <8185> 、サンエー <2659> 、ギフトＨＤ <9279>
６. 医薬品(0258)　　　　 +1.49 　大塚ＨＤ <4578> 、参天薬 <4536> 、中外薬 <4519>
７. 電気機器(0266)　　　 +1.29 　芝浦 <6590> 、アドテスト <6857> 、京三 <6742>
８. 保険業(0280)　　　　 +0.91 　ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、第一生命ＨＤ <8750> 、ＳＯＭＰＯ <8630>
９. 情報・通信業(0275)　 +0.72 　ＷＮＩウェザ <4825> 、アルファ <4719> 、ＳＨＩＦＴ <3697>
10. 証券・商品(0279)　　 +0.68 　東洋証券 <8614> 、ＦＰＧ <7148> 、大和 <8601>
11. 石油・石炭(0259)　　 +0.60 　ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>
12. その他製品(0269)　　 +0.53 　菱鉛筆 <7976> 、バンナムＨＤ <7832> 、フラベッドＨ <7840>
13. 化学(0257)　　　　　 +0.06 　デクセリ <4980> 、ステラケミ <4109> 、堺化学 <4078>
14. 水産・農林業(0251)　 +0.04 　ニッスイ <1332> 、雪国まいたけ <1375>
15. 繊維製品(0255)　　　 -0.07 　ニッケ <3201> 、ユニチカ <3103> 、住江織 <3501>
16. ゴム製品(0260)　　　 -0.37 　浜ゴム <5101> 、ニッタ <5186> 、藤コンポ <5121>
17. ガラス・土石(0261)　 -0.44 　日ヒュム <5262> 、日コン <5269> 、黒崎播磨 <5352>
18. 陸運業(0271)　　　　 -0.65 　京成 <9009> 、富士急 <9010> 、名鉄 <9048>
19. 食料品(0254)　　　　 -0.75 　わらべ日洋 <2918> 、六甲バタ <2266> 、サントリＢＦ <2587>
20. 倉庫・運輸(0274)　　 -0.75 　安田倉 <9324> 、内外トランス <9384> 、三菱倉 <9301>
21. 機械(0265)　　　　　 -0.80 　ＯＳＧ <6136> 、野村マイクロ <6254> 、ディスコ <6146>
22. 輸送用機器(0267)　　 -0.82 　モリタＨＤ <6455> 、極東開発 <7226> 、ブレーキ <7238>
23. 電気・ガス(0270)　　 -0.92 　レノバ <9519> 、東電ＨＤ <9501> 、イーレックス <9517>
24. 海運業(0272)　　　　 -0.93 　郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>
25. その他金融業(0281)　 -0.96 　イオンＦＳ <8570> 、オリコ <8585> 、リコーリース <8566>
26. パルプ・紙(0256)　　 -1.23 　三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863> 、トーモク <3946>
27. 空運業(0273)　　　　 -1.27 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
28. 不動産業(0282)　　　 -1.86 　霞ヶ関Ｃ <3498> 、宮越ＨＤ <6620> 、グロバルＬＭ <3486>
29. 建設業(0253)　　　　 -1.89 　東亜道 <1882> 、住友林 <1911> 、日本ハウス <1873>
30. 卸売業(0276)　　　　 -2.23 　ワキタ <8125> 、日伝 <9902> 、ヤマタネ <9305>
31. 鉱業(0252)　　　　　 -2.87 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>
32. 鉄鋼(0262)　　　　　 -2.88 　淀川鋼 <5451> 、栗本鉄 <5602> 、ＪＦＥ <5411>
33. 金属製品(0264)　　　 -2.88 　三和ＨＤ <5929> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＬＩＸＩＬ <5938>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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