¸µLüýArc-en-Ciel¥á¥ó¥Ð¡¼Sakura¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ªLike-an-Angel¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡×
ºòÇ¯ 2023Ç¯4·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡¢L¡ÇArc-en-Ciel¤ÎtetsuyaÎ¨¤¤¤ëLike-an-Angel¤¬½é¤Î¥¯¥é¥Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò´º¹Ô¡¢10·î3Æü¤ËÅìµþ Spotify O-EAST¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î1Æü2²ó¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¸å¤Û¤É¾Ü½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î´ñÀ×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Like-an-Angel¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡×
ºòÇ¯ 2023Ç¯4·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡¢L¡ÇArc-en-Ciel¤ÎtetsuyaÎ¨¤¤¤ëLike-an-Angel¤¬½é¤Î¥¯¥é¥Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò´º¹Ô¡¢10·î3Æü¤ËÅìµþ Spotify O-EAST¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡£
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î1Æü2²ó¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¸å¤Û¤É¾Ü½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î´ñÀ×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È
¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤¬BGM¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ëÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£
Â³¤¤¤ÆBGM¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ÅÅ¾¡¢SE¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÖDon¡Çt be Afraid -English version-¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ô¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬L¡ÇArc-en-Ciel¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏL¡ÇArc-en-Ciel¤Î¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤·¤«¤·¡¢tetsuya(B)¡¢jekyll(Vo)¡¢reno(G)¡¢saki(G)¡¢hibiki(Dr)¤Î5¿Í¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë²»¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯Èà¤é¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¡£
¤à¤·¤í¡¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤È¤¤¤¦À©Ìó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¼«Í³¤Ê¾×Æ°¤ËËþ¤Á¤¿¡¢Çí¤½Ð¤·¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
Â³¤¯2¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢L¡ÇArc-en-Ciel¤¬1994Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTierra¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖInner Core¡×¡£
¥ê¥º¥à¤òÃæ¿´¤Ë¼ÀÁö´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¤Ê¤¬¤é³Æ¥Ñ¡¼¥È¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤Þ¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬º£¤Î²ò¼á¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âLike-an-Angel¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¤Ê¤¼ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤«¤¬¸å¤Û¤É¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ô¤Ëµ¯¤¤ë¡È»ö·ï¡É¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÉúÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤Æµ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖThe Rain Leaves a Scar¡×¡ÖBe destined¡×¤ÈL¡ÇArc-en-Ciel½é´ü³Ú¶Ê¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤ë¤Ç¼«¤é¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¶Ê¤Ë¡¢Like-an-Angel¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎË¨²ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÅÚ¾í¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦Èà¤é¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤â¡£
jekyll¤Î¡ÖLet¡Çs Dance¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖPretty girl¡×¡£
¤Ò¤¿¤¹¤é¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤Ê³Ú¶Ê¤Ë²ñ¾ì¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡£
¡Ö³¤ÊÕ¡×¤Ç¤Ï¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Î²»¤â²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¿¼¤¤²»³ÚÀ¤³¦¤Ø¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢Ñ³¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°°Õ¤Þ¤Ç¤â¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡Öº½»þ·×¡×¤Ø¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÎÅÓÃæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Çjekyll¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ìÀÚ¤ÎÆ°ÍÉ¤òÉ½¤µ¤º±éÁÕ¤ÏÂ³¤¡¢jekyll¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¡¢¥µ¥Ó¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¹ç¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Ï¤äÍ½¤á·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢´°àú¤Ê¡È¥é¥¤¥ô¡É¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
°µ´¬¤Ï¡Ö¤¤¤Ð¤é¤ÎÎÞ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
L¡ÇArc-en-Ciel¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÁêÅöºÙ¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÆñ¶Ê¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¡¢¤«¤Ä±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±éÁÕ¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¤¤Á¤ó¤È¤Ï¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¶õ¤ËÊü¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¼î¶Ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ë¤¤¤¯¤Ë½¾¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ú¶Ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ê¹Ë¤Î°ú¤Äù¤áÊý¤È²òÊü¤Î»ÅÊý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¸ÆµÛ¤ò¹ª¤ß¤ËµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç²ñ¾ì¤´¤È¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©L¡ÇArc-en-Ciel¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤ÎÈ´¤¤Ç¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ètetsuya¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡Ö(±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é)¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¡Ø¤¤¤Ð¤é¤ÎÎÞ¡Ù¡×¤Èreno¤â³Î¤«¤Ê´¶¿¨¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ð¤é¤ÎÎÞ¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤ä¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÎÉ¤¹¤®¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¡¢2nd¤â¤ä¤í¤¦¡ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥Þ¥¤¥¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¿¨¤ì(¼Â¤Ï¡Öº½»þ·×¡×¤Î¸å¤Î¡ÖCureless¡×¤Ç¤â¥Þ¥¤¥¯¤Î²»¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿)¡¢tetsuya¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤Î²»¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éËÍ¤Ï¤¢¤¨¤Æ²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤¿¤éreno¤¯¤ó¤¬±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡ª¤À¤«¤é¤Û¤ó¤È¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê³Ú¤·¤¤¡×
¡ÖÉ÷¤Ë¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Öbravery¡×¡£
tetsuya¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡¢¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¿´¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ë¡£
¶Ê½ª¤ï¤ê¡¢°ìºÝÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë´¶¼Õ¤Î¤·¤ë¤·¤À¡£
²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡¢tetsuya¤Î»ÑÀª¤òÃ¯¤â¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¡¢º£¤³¤Î¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û»ý¤Ã¤Æ¤ë¡©¼¡¤Î¶Ê¡¢»£±Æ¥¿¥¤¥à¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ètetsuya¤¬¤¤¤¦¤È¡¢reno¤¬¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡ÖBlurry Eyes¡×¡¢¤½¤·¤ÆËÜÊÔºÇ¸å¤Î¡ÖGOOD LUCK MY WAY¡×¤Î2¶Ê¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¹¥È2¶Ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇLike-an-Angel¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿³Ú±à¤Ï¡¢¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¡¢³Î¤«¤Êµ²±¤È¤·¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤Æ¡½¡½¡£
ËÁÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ïtetsuya¤¬¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤òÂº·É¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤µ¡¢°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤·¤Í¡×¤ÈLike-an-Angel¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ØÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë¤¢¤Î¿Í¤ÏÆþ¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤»Ï¤á¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢tetsuya¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Sakura¡£
1997Ç¯¤Þ¤ÇL¡ÇArc-en-Ciel¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬±²¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥«¥ª¥¹¤Ë¡ª(¤Á¤Ê¤ß¤ËÀè¤Û¤ÉÉúÀþ¤Èµ¤·¤¿¡ÖInner Core¡×¤Ï¡¢Sakura¤¬ºî¶Ê¤ÇÍ£°ì¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê)¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ë½é¤á¤Æ¥é¥¤¥ô¤ò¤ä¤Ã¤¿Âå´±»³UNIT¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î²ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈSakura¤¬¸ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ëtetsuya¤Ë¡Ö30Ç¯±Û¤·¤Ë¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
º£¤âÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿tetsuya¤Ï¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢ÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡£
¹¬¤»¡×
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢hibiki¤ÎÎÙ¤ËSakura¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ê¤Ï¡ÖI¡Çm so happy¡×¡£
1996Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉ÷¤Ë¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ïº£¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë³Ú¶Ê¤À¡£
¥µ¥Ó¤ËÆþ¤ëSakura¤ÎÄã²»¥³¡¼¥é¥¹¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Sakura¤Èhibiki¤Î¥Ä¥¤¥ó¥É¥é¥à¤ÇÎ¾¼Ô¤Î¸ÄÀ¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉºÝÎ©¤Ã¤ÆÄ°¤³¤¨¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¡£
¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶Ê½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢Sakura¤Èhibiki¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥à¥Ð¥È¥ë¤¬¼Â¸½¡£
¸µL¡ÇArc-en-Ciel¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢Like-an-Angel¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¶¥±é¤ò¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¸½¼Â¤È¶õÁÛ¤ÎÃæ´Ö¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¿ÈÂÎ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë²»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç´¿À¼¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤ÆSakura¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¡ÖìÐ¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡ÖLink¡×¡ÖÆ·¤Î½»¿Í¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿tetsuya¡£
¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Êêô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½é´ü¾×Æ°¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¶Á¤«¤»¤ëLike-an-Angel¤Î¼¡¤Î¥é¥¤¥ô¤¬4·î26Æü(ÅÚ)EX THEATER ROPPONGI¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏTETSUYA¤ÎBillboard Live Tour 2024¤â·èÄê¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉÁ¤¯Ì´¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÚTETSUYA Information¡Û
¢£2024Ç¯10·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈLike-an-Angel¡É¡ÖCLUB CIRCUIT 2024 L¡ÇArclassic¡×¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢2024Ç¯11·î10Æü¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª
ÇÛ¿®¾ÜºÙ¡§ https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006712
¢£Like-an-Angel ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô·èÄê¡ª
2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¡¡EX THEATER ROPPONGI
¢£Like-an-Angel ½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¼ý¤á¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
https://official-goods-store.jp/like-an-angel/
¢£¡ÈTETSUYA Billboard Live Tour 2024¡É·èÄê¡ª
2024Ç¯12·î01Æü(Æü)¡¡Billboard Live TOKYO
2024Ç¯12·î09Æü(·î)¡¡Billboard Live YOKOHAMA
2024Ç¯12·î13Æü(¶â)¡¡Billboard Live OSAKA
¾ÜºÙ¤ÏTETSUYA OFFICIAL WEB SITE
https://www.tetsuya.uk.com
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸µL釻Arc-en-Ciel¥á¥ó¥Ð¡¼Sakura¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ªLike-an-Angel¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡× appeared first on Dtimes.