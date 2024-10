カラオケ戦隊声優ジャー特別版in京都開催！Halloween Rooftop Party in 京都高島屋S.C.

京都高島屋S.C. ルーフトップ(屋上)にて、人気店によるスペシャルな屋台&ハロウィンパレード、各種縁日など盛りだくさんのハロウィンイベント「Halloween Rooftop Party in 京都高島屋S.C.」が2024年10月25日(金)〜27日(日)に開催されます。

Halloween Rooftop Party in 京都高島屋S.C.

【開催概要】

『Halloween Rooftop Party in 京都高島屋S.C.』※雨天決行(荒天の場合は中止)

■日時

1日目 2024年10月25日(金)16:00〜21:00

2日目 2024年10月26日(土)11:00〜21:00

3日目 2024年10月27日(日)11:00〜20:00

■場所

京都高島屋S.C.(百貨店) 屋上

〒600-8001 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52

毎年10月31日に行われるヨーロッパを発祥とするお祭り「ハロウィン」。

いまや日本でも代表的なイベントの1つとなり、かぼちゃを飾ったり、仮装して楽しむイベントとして馴染み深いものになりました。

とはいえ、その楽しみ方をまだまだ知らない方も多いはず。

2024年は、ハロウィンな空間に様変わりした、京都高島屋S.C.の屋上で、120% Let’s HALLOWEEN!【詳細】

会場には[飲食ブース][ステージイベント][体験・物販ブース]を用意。

そして、ハロウィンだけのスペシャル[ハロウィンの仮装パレード(事前申し込み)]などで楽しめます。

●[飲食ブース]

予約困難店・行列必須の人気飲食店が数多く出店。

この日しか味わえないハロウィン特別メニューも!行ってみたかったあのお店のメニューを味わうチャンス。

・参加店一部紹介

祇園甲斐、叶翔、CHOTTO WARAKU&Treotto、焼肉お富、SSS(スリーエス)、Mookie-べた焼き寅、BAR Lag Wagon、Coffee Base KANONDO、BrisketRONY、隈本総合飲食店MAO、ハシヤとナカセ、バーガーイレブン、枝魯枝魯、蓮泉&ピニョ食堂、ひさどり遠藤、Musau、riverside cafe GREEN TERRACE、三羽唐、三条猪熊おおはし、サンバディ、鉄板とお酒 宗や、ハッピーカレー、this is ormary store、京都ワインリミテッド、おばんざいと串揚げまい喜、IL LAGO、魚々鶏夜、カクテルスタンドフレく、汽、和気あいあい、ニエフ、piu cafe、POLI ft.もん娘、マンボ飯店、HUNTER、The sunset beach、Chicken Village

●[ステージイベント]

「カラオケ戦隊声優ジャー特別版in京都」(10月27日)をはじめ、関西コレクション!「関コレHalloweenファッションショー」(10月26日、27日)にダンス、kidsチアダンス、フラダンス、ベリーダンス、フラメンコ、ジャグリング、マジック、ライラポールなどを、次々に開催

カラオケ戦隊声優ジャー

前田玲奈

青木志貴

相羽あいな

10/25 ベリーダンス NurBellydance & Asami Belllydance

10/27 ライブ シンガーソングライターFujiko

10/25 DJライブ ノブジン

10/26、27 DJライブ EDA(枝魯枝魯)

●[体験・物販ブース]

ハロウィンアイテムづくりといった体験に、カボチャグッズなどハロウィンをより楽しめむための雑貨を多数

Shop

Workshop

●[ハロウィンスペシャル]

・ハロウィン館内仮装パレード

(参加条件 18才未満、HPより事前申込必要(10/20申込締切)/参加者オモチャプレゼント)

10月26日(土)27日(日)の各日2回、13時〜と15時〜START(集合30分前)

・バルーン配布(お子様限定)開催時間不定期

・ハロウィン縁日を開催。

射的、スマートボール、スーパーボールすくい、輪投げ、ストラックアウトなど

スマートボール

射的

主催:株式会社KYOTO・EAT&STAY/GOBU株式会社/gocochi株式会社

協力:株式会社高島屋京都店

