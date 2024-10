「ルーメンプリント」を用いた写真作品！東京工芸大学芸術学部「芸術学部フェスタ2024」

東京工芸大学芸術学部は、10月25日(金)から11月15日(金)まで「芸術学部フェスタ2024」を開催します。

東京工芸大学芸術学部「芸術学部フェスタ2024」

■芸術学部フェスタ2024

主催: 東京工芸大学

会期: 10月25日(金)〜11月15日(金)※日・祝日及び11月9日(土)は閉館

時間: 10:00〜18:00

(土曜日は16:30まで、10月25日(金)は12:30〜開館。

11月15日(金)は15:00まで。)

場所: 東京工芸大学中野キャンパス(東京都中野区本町2-9-5)

入場: 無料

URL : https://www.t-kougei.ac.jp/activity/extension/festa2024/

東京工芸大学芸術学部は、10月25日(金)から11月15日(金)まで「芸術学部フェスタ2024」を開催。

本イベントは本学芸術学部の教員が制作した作品や最新の研究成果を発表するもので、その一環として中野区内の小学生を対象にしたワークショップも開催します。

2024年で第11回目となる芸術学部フェスタでは、メディア芸術を中心とした7学科の教員が、各々、或いはグループで制作した19の作品と最新の研究成果を発表しました。

現代的なオルタナティブ技法である「ルーメンプリント」を用いた写真作品や、動画生成AIで制作した映像作品ほか、タイポグラフィの観点からオノマトペを表すマンガの描き文字を分析した最新の研究発表などが展示されます。

出展作品は、アーカイブとして、今後、本学公式Webサイトで公開を予定しています。

また、本イベント開催に先駆け10月13日(日)には中野区内の小学生を対象に、メディア芸術を身近に体験できる2つの体験型ワークショップイベントも開催されます。

1つは、写真学科 上田 耕一郎教授、カワノミオ助教、高田 有輝助手による「ピンホール大作戦!for Kids」。

もう1つは、映像学科 高山 隆一教授による「目に見えないものを見えるようにしてみよう!」です。

■芸術学部フェスタ2024ワークショップ

会期:10月13日(日)

時間:10:30〜12:45 映像学科 高山隆一 教授

「目に見えないものを見えるようにしてみよう!」

13:45〜16:00 写真学科 上田耕一郎 教授

「ピンホール大作戦!for Kids」

