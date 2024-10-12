来週の主な予定 英消費者物価指数 ECBに米小売売上高 ウォラーFRB理事 日銀「市場調節に関する意見交換会」 来週の主な予定 英消費者物価指数 ECBに米小売売上高 ウォラーFRB理事 日銀「市場調節に関する意見交換会」

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来週の主な予定 英消費者物価指数 ECBに米小売売上高 ウォラーFRB理事 日銀「市場調節に関する意見交換会」



・日銀が16日に「市場調節に関する意見交換会」開催、市場参加者と最近の金融市場動向などについて意見交換する

・英消費者物価と週平均賃金 ベイリー総裁はインフレ鈍化続けば、利下げ「もう少し積極的かつ大胆」になれると発言

・中国GDPに住宅販売価格、小売売上高が発表される 弱い内容となれば政府が追加景気刺激策を打ち出す可能性

・NZ消費者物価、NZ中銀副総裁・総裁補の講演 内容次第では11月50bp引き下げ観測高まるか、一部は既に75bpを予想

・ECBは利下げほぼ確実、タカ派ナーゲル氏すら利下げ支持する姿勢見せる、シュナーベル氏も利下げに反対せず

・米小売売上高に新規失業保険申請件数、NYインフレ期待 ウォラーFRB理事が経済見通しについて講演



12日（土）

中国財政省、財政政策の強化策に関する説明会を開催（質疑応答あり）



13日（日）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（9月）



14日（月）

スポーツの日祝日のため東京市場は休場

中国貿易統計（9月）

中国国家市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、工業情報化部、司法省が企業支援強化について記者会見

米NY連銀インフレ期待（9月）

ホークスビーNZ中銀副総裁、会議出席

ディングラ英中銀委員、討論会参加

ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、フィンテックイベント出席

ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

EU外相理事会

コロンブスデー祝日のため米債券市場は休場



15日（火）

衆院選公示

ECB銀行融資調査

英雇用統計・週平均賃金（8月）

カナダ消費者物価指数（9月）

米NY連銀製造業景気指数（10月）

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント講演（質疑応答あり）



16日（水）

日銀「市場調節に関する意見交換会」開催、最近の金融市場の動向などについて意見交換

安達日銀審議委員、金融経済懇談会出席

NZ消費者物価指数（第3四半期）

英消費者物価指数・生産者物価指数（9月）

シルクNZ中銀総裁補、金融政策の波及効果について講演



17日（木）

豪雇用統計（9月）

ECB政策金利、ラガルドECB総裁記者会見

米小売売上高（9月）

米新規失業保険申請件数（12日終了週）

ウッズ英中銀副総裁、イベント出席

EU首脳会議



18日（金）

日本消費者物価指数（9月）

中国GDP（第3四半期）

中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（9月）

中国小売売上高・鉱工業生産・失業率（9月）

ECB専門家予測調査

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、マクロ経済政策展望会議出席

アジア太平洋経済協力会議（APEC）財務相会合



※予定は変更することがあります

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