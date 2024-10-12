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12日午前7時35分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の岩沼市と亘理町、福島県の二本松市、田村市、玉川村、小野町、いわき市、相馬市、川内村、大熊町、双葉町、葛尾村、それに飯舘村です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□宮城県
岩沼市　亘理町

□福島県
二本松市　田村市　玉川村
小野町　いわき市　相馬市
川内村　大熊町　双葉町
葛尾村　飯舘村

■震度1
□宮城県
名取市　角田市　大河原町
柴田町　宮城川崎町　丸森町
山元町　仙台宮城野区

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　福島伊達市　本宮市
国見町　川俣町　大玉村
天栄村　棚倉町　石川町
平田村　浅川町　古殿町
南相馬市　福島広野町　楢葉町
富岡町　浪江町　新地町

□茨城県
高萩市　笠間市　大子町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。