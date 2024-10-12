宮城県、福島県で最大震度2の地震 宮城県・岩沼市、亘理町、福島県・二本松市、田村市、玉川村、小野町
12日午前7時35分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、宮城県の岩沼市と亘理町、福島県の二本松市、田村市、玉川村、小野町、いわき市、相馬市、川内村、大熊町、双葉町、葛尾村、それに飯舘村です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□宮城県
岩沼市 亘理町
□福島県
二本松市 田村市 玉川村
小野町 いわき市 相馬市
川内村 大熊町 双葉町
葛尾村 飯舘村
■震度1
□宮城県
名取市 角田市 大河原町
柴田町 宮城川崎町 丸森町
山元町 仙台宮城野区
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 福島伊達市 本宮市
国見町 川俣町 大玉村
天栄村 棚倉町 石川町
平田村 浅川町 古殿町
南相馬市 福島広野町 楢葉町
富岡町 浪江町 新地町
□茨城県
高萩市 笠間市 大子町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。