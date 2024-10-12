【クリスマスコフレ2024】注目メイクアイテム＆セットをスウォッチ！ディオールのアイシャドウパレットやコスメデコルテのセットなど
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アイシャドウ4色とブラッシュ2色がセットされたパレット。今年のテーマにちなんだピンクバイオレットやパープルが甘すぎず、華やかな表情に仕上げます。パールやサテンなど様々な質感で重ねやすいのもポイント。
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クリーミーな質感で目元にフィットするアイシャドウパレットの限定色。
“101 Tinted Glass”はグラスに光がゆらめく瞬間を切り取ったペールカラーパレット、“102 Antique Glass”は時を経た重厚なグラスから放たれる煌めきのディープカラーパレット。
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4色アイシャドウパレット「クチュール ミニ クラッチ」の限定色“024 GOLDEN LACE”。中でも注目カラー、パレット左上“スターダストブロンド”は、ホワイトブロンドやシルバー、ゴールドの大小異なるパールを配合し、くすみをとばして圧倒的な輝きをプラスします。
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数々のベストコスメを獲得してきたハイライティングパウダーの限定色。プレシャスオパールの輝きに着目し、ラベンダー系、ベージュ系、ピンク系がセットされています。
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コスメデコルテの今年のホリデーセットには、アイシャドウパレットやルースパウダー、リップセラム、プライマーがイン。白い花々が咲き誇るフラワーガーデンをイメージしたデザインのポーチも素敵です♪
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アイシャドウにも、チークとしても使えるマルチパレット。魅惑的なフューシャ ピンクはじめ、華やかなカラーが揃います。アクセント使いもおすすめ。
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老舗ラグジュアリージュエラー「TASAKI（タサキ）」とのコラボレーションから誕生したスペシャルなアイシャドウパレット。2ブランドの魅力を感じるカラーがセットされています。ラメ感も様々で、多彩な表情に。
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2024年は、「黄金の舞踏会」をテーマに、華麗な宮殿で行われる仮面舞踏会にインスパイアされた、魅惑的で洗練されたメイクアップコレクションから、アイシャドウパレットの限定路が登場！そんなテーマにちなんだカラーとデコレティブなデザインを纏った2種類が揃います。
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ルナソルのセットには、セットには、4色アイシャドウパレット「アイカラーレーションN」の限定色に加え、ジェルタイプの限定アイシャドウ＆フェイスカラー、リキッドリップがイン。冬のメイクをトータルでコーディネートします。
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化粧下地から香りまで、ジルスチュアートのホリデーの世界観を堪能できるコフレ♡パフェをテーマにしたコスメは見ているだけで幸せな気分になりそう！
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気になるアイテムやセットはありましたか？ぜひ買い逃さないよう早めにチェックしてみてくださいね♪
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●商品はすべて税込、限定品または限定色です。なくなり次第発売終了となります。（予約含む）
●商品の内容、価格、発売日は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
RMK ザ ピンク ハイ アイズ ＆ ブラッシュ パレット
アイシャドウ4色とブラッシュ2色がセットされたパレット。今年のテーマにちなんだピンクバイオレットやパープルが甘すぎず、華やかな表情に仕上げます。パールやサテンなど様々な質感で重ねやすいのもポイント。
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【限定パレットをスウオッチ】
アディクション ザ アイシャドウパレット ＋ “スルー ザ グラス”
クリーミーな質感で目元にフィットするアイシャドウパレットの限定色。
“101 Tinted Glass”はグラスに光がゆらめく瞬間を切り取ったペールカラーパレット、“102 Antique Glass”は時を経た重厚なグラスから放たれる煌めきのディープカラーパレット。
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【限定パレットをスウオッチ】
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イヴ・サンローラン クチュール ミニクラッチ＜コレクター＞
4色アイシャドウパレット「クチュール ミニ クラッチ」の限定色“024 GOLDEN LACE”。中でも注目カラー、パレット左上“スターダストブロンド”は、ホワイトブロンドやシルバー、ゴールドの大小異なるパールを配合し、くすみをとばして圧倒的な輝きをプラスします。
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【限定パレットをスウオッチ】
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クレ・ド・ポー ボーテ ル・レオスールデクラ
数々のベストコスメを獲得してきたハイライティングパウダーの限定色。プレシャスオパールの輝きに着目し、ラベンダー系、ベージュ系、ピンク系がセットされています。
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【限定ハイライターをスウオッチ】
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コスメデコルテ ホワイトブリス コレクション
コスメデコルテの今年のホリデーセットには、アイシャドウパレットやルースパウダー、リップセラム、プライマーがイン。白い花々が咲き誇るフラワーガーデンをイメージしたデザインのポーチも素敵です♪
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【セットのアイシャドウパレットをスウオッチ】
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シャネル エンチャンテッド ナイト
アイシャドウにも、チークとしても使えるマルチパレット。魅惑的なフューシャ ピンクはじめ、華やかなカラーが揃います。アクセント使いもおすすめ。
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【限定パレットをスウオッチ】
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シュウ ウエムラ パール レベル クラッチ アイシャドー パレット
老舗ラグジュアリージュエラー「TASAKI（タサキ）」とのコラボレーションから誕生したスペシャルなアイシャドウパレット。2ブランドの魅力を感じるカラーがセットされています。ラメ感も様々で、多彩な表情に。
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【限定パレットをスウオッチ】
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ディオール ディオールショウ サンク クルール
2024年は、「黄金の舞踏会」をテーマに、華麗な宮殿で行われる仮面舞踏会にインスパイアされた、魅惑的で洗練されたメイクアップコレクションから、アイシャドウパレットの限定路が登場！そんなテーマにちなんだカラーとデコレティブなデザインを纏った2種類が揃います。
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【限定パレットをスウオッチ】
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ルナソル フローズン ガーデン コフレ
ルナソルのセットには、セットには、4色アイシャドウパレット「アイカラーレーションN」の限定色に加え、ジェルタイプの限定アイシャドウ＆フェイスカラー、リキッドリップがイン。冬のメイクをトータルでコーディネートします。
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【セットの限定パレットをスウオッチ】
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ジルスチュアート ギルティパフェタイム コレクション
化粧下地から香りまで、ジルスチュアートのホリデーの世界観を堪能できるコフレ♡パフェをテーマにしたコスメは見ているだけで幸せな気分になりそう！
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【セットの限定パレットをスウオッチ】
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気になるアイテムやセットはありましたか？ぜひ買い逃さないよう早めにチェックしてみてくださいね♪
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●商品はすべて税込、限定品または限定色です。なくなり次第発売終了となります。（予約含む）
●商品の内容、価格、発売日は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。