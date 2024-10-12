日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の3万9760円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41816.60円 ボリンジャーバンド3σ
40493.87円 ボリンジャーバンド2σ
39760.00円 12日夜間取引終値
39605.80円 11日日経平均株価現物終値
39386.00円 5日移動平均
39171.13円 ボリンジャーバンド1σ
38770.00円 一目均衡表・転換線
38289.07円 75日移動平均
38030.00円 200日移動平均
37848.40円 25日移動平均
37530.00円 一目均衡表・基準線
36525.67円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36235.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35202.93円 ボリンジャーバンド2σ
33880.20円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41816.60円 ボリンジャーバンド3σ
40493.87円 ボリンジャーバンド2σ
39760.00円 12日夜間取引終値
39605.80円 11日日経平均株価現物終値
39386.00円 5日移動平均
39171.13円 ボリンジャーバンド1σ
38770.00円 一目均衡表・転換線
38289.07円 75日移動平均
38030.00円 200日移動平均
37848.40円 25日移動平均
37530.00円 一目均衡表・基準線
36525.67円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36235.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35202.93円 ボリンジャーバンド2σ
33880.20円 ボリンジャーバンド3σ
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