　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の3万9760円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41816.60円　　ボリンジャーバンド3σ
40493.87円　　ボリンジャーバンド2σ
39760.00円　　12日夜間取引終値
39605.80円　　11日日経平均株価現物終値
39386.00円　　5日移動平均
39171.13円　　ボリンジャーバンド1σ
38770.00円　　一目均衡表・転換線
38289.07円　　75日移動平均
38030.00円　　200日移動平均
37848.40円　　25日移動平均
37530.00円　　一目均衡表・基準線
36525.67円　　ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36235.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35202.93円　　ボリンジャーバンド2σ
33880.20円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース