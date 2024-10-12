°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¡È½è½÷Îò¡áÇ¯Îð¡É¤Î°Û¿§¥Ò¥í¥¤¥ó±é¤¸¤¿¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï²ñ¼ÒµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÙÊüÁ÷10Ç¯¡ª¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Îº£
¡¡¡ÈÈà»á¤¤¤Ê¤¤Îò¡á½è½÷Îò¡áÇ¯Îð¡É¤È¤¤¤¦30ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢Èà½÷¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÎø°¦¤ò¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥óËþºÜ¤ÇÉÁ¤¤¤¿Æ£Â¼¿¿Íý¸¶ºî¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï²ñ¼ÒµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£ÊüÁ÷¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÌòÊÁ¤äÊüÁ÷¸å¤Î¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¡ÈÈà»á¤¤¤Ê¤¤Îò¡á½è½÷Îò¡áÇ¯Îð¡É°Û¿§¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó±é¤¸¤¿¡ª
¢£°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡ËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄÀÐ²Ö¾Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢½è½÷¤Î¤Þ¤Þ30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Æ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¸½ÌòÂç³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È°û¤ß²ñ¤ÎÎ®¤ì¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ë¡Ä¡£ÍâÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿Èà¤Ï²Ö¾Ð¤ò¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤äÌë·Ê¥¯¥ë¡¼¥º¤Ø¤È¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡£²Ö¾Ð¤Ï9ºÐÇ¯²¼¤ÎÈà¤È°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢½è½÷¤òÂ´¶È¡£30ºÐ¤ÎËë³«¤±¤È¶¦¤Ë½é¤á¤Æ¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Û¿§¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿°½À¥¤ÏËÜºî½Ð±é¸å¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤â¤µ¤ì¤ë¡ØµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä½é¤Î·î9¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¸µÈà¤Î°ä¸À¾õ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡¦¥ê¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¥ë¡¼¥È29¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ê¡»ÎÁóÂÁ
¡¡½è½÷¤À¤Ã¤¿²Ö¾Ð¤È°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥±¥á¥óÂç³ØÀ¸¡¦ÅÄÇ·ÁÒÍª¿Í¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÊ¡»ÎÁóÂÁ¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î°½À¥¤òÁê¼ê¤Ë¡ÈÊÉ¥É¥ó¡É¤Ê¤É¤Î±éµ»¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¡»Î¤ÏËÜºîÊüÁ÷¤ÎÍâÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶¦±é¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤òÁê¼ê¤ËÊÉ¥É¥ó¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë2017Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÌµ¸Â¤Î½»¿Í¡Ù¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¤òÁê¼ê¤Ë¡ÈÀ¸ÊÉ¥É¥ó¡É¤ò¼Â±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢Èà¤Ï³¤³°¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ØTHE HEAD Season2¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ëNetflix¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ø¤³¤ÎÎø¡¢ÄÌÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ª
¢£¶ÌÌÚ¹¨
¡¡²Ö¾Ð¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢Îø°¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Î¥¤¥±¥á¥óCEO¡¦Ä«ÈøÐÒ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶ÌÌÚ¹¨¡£ËÜºîÊüÁ÷¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¡¦Çò²¬¿·¼¡ÏºÌò¤Ç½Ð±é¡£°Ê¹ß¤âÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï7·î´üÊüÁ÷¤Î¡ØÎµ¤ÎÆ» Æó¤Ä¤Î´é¤ÎÉü½²¼Ô¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È10·î´üÊüÁ÷¤Î¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ»¡Ù¤ÇÂ³¤±¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡¾ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡¾¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¢£ÃçÎ¤°Í¼Ó
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¡ÈÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÃçÎ¤°Í¼Ó¤Ï¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï²ñ¼ÒµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸åÇÚ»öÌ³°÷¡¦ÂçÀîÆ·Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îø°¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÇÄ«Èø¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ëÆ·¤ò±é¤¸¤¿Ãç¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È2018Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ê¥Ç¥¤¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÂ³¤±¤Æ¡È¥µ¥ìºÊ¡É¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤â¡ØÎø¤¹¤ëÊì¤¿¤Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð
¡¡²Ö¾Ð¤È²ñ¼Ò¤ÎÆ±´ü¤Ç±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦Âç¾ëÁÔ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þKAT¡¾TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤âÂà½ê¡£°Ê¹ß¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ä¤Ä¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀéÍÕÍºÂç
¡¡¥³¥ÍÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¿¿·¿Í±Ä¶ÈÃ´Åö¤Ç¡¢Æ·¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²Ã¡¹¸«Î¶À¸¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÀéÍÕÍºÂç¡£ËÜºîÊüÁ÷¸å¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¥·¥ê¡¼¥º²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ø²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡¾in the sky¡¾¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¸÷¸»»á¤¯¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¸÷¸»»á¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Ï4·î´üÊüÁ÷¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇµßµÞÉôÄ¹¡¦À±Á°¹¨ÂÀ¤ò±é¤¸¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤Û¤«¡¢11·î¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë ¡ÁºÇ½ª¾Ï¡Á ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¥Ï¥Ã¥¥ó¥° ¥²¡¼¥à¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¡ÈÈà»á¤¤¤Ê¤¤Îò¡á½è½÷Îò¡áÇ¯Îð¡É°Û¿§¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó±é¤¸¤¿¡ª
¢£°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡ËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄÀÐ²Ö¾Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢½è½÷¤Î¤Þ¤Þ30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Æ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¸½ÌòÂç³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È°û¤ß²ñ¤ÎÎ®¤ì¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ë¡Ä¡£ÍâÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿Èà¤Ï²Ö¾Ð¤ò¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤äÌë·Ê¥¯¥ë¡¼¥º¤Ø¤È¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡£²Ö¾Ð¤Ï9ºÐÇ¯²¼¤ÎÈà¤È°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢½è½÷¤òÂ´¶È¡£30ºÐ¤ÎËë³«¤±¤È¶¦¤Ë½é¤á¤Æ¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Ê¡»ÎÁóÂÁ
¡¡½è½÷¤À¤Ã¤¿²Ö¾Ð¤È°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥±¥á¥óÂç³ØÀ¸¡¦ÅÄÇ·ÁÒÍª¿Í¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÊ¡»ÎÁóÂÁ¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î°½À¥¤òÁê¼ê¤Ë¡ÈÊÉ¥É¥ó¡É¤Ê¤É¤Î±éµ»¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¡»Î¤ÏËÜºîÊüÁ÷¤ÎÍâÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶¦±é¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤òÁê¼ê¤ËÊÉ¥É¥ó¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë2017Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÌµ¸Â¤Î½»¿Í¡Ù¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¤òÁê¼ê¤Ë¡ÈÀ¸ÊÉ¥É¥ó¡É¤ò¼Â±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢Èà¤Ï³¤³°¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ØTHE HEAD Season2¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ëNetflix¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ø¤³¤ÎÎø¡¢ÄÌÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ª
¢£¶ÌÌÚ¹¨
¡¡²Ö¾Ð¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢Îø°¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Î¥¤¥±¥á¥óCEO¡¦Ä«ÈøÐÒ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶ÌÌÚ¹¨¡£ËÜºîÊüÁ÷¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¡¦Çò²¬¿·¼¡ÏºÌò¤Ç½Ð±é¡£°Ê¹ß¤âÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï7·î´üÊüÁ÷¤Î¡ØÎµ¤ÎÆ» Æó¤Ä¤Î´é¤ÎÉü½²¼Ô¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È10·î´üÊüÁ÷¤Î¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ»¡Ù¤ÇÂ³¤±¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡¾ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡¾¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¢£ÃçÎ¤°Í¼Ó
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¡ÈÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÃçÎ¤°Í¼Ó¤Ï¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï²ñ¼ÒµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸åÇÚ»öÌ³°÷¡¦ÂçÀîÆ·Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îø°¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÇÄ«Èø¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ëÆ·¤ò±é¤¸¤¿Ãç¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È2018Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ê¥Ç¥¤¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÂ³¤±¤Æ¡È¥µ¥ìºÊ¡É¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤â¡ØÎø¤¹¤ëÊì¤¿¤Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð
¡¡²Ö¾Ð¤È²ñ¼Ò¤ÎÆ±´ü¤Ç±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦Âç¾ëÁÔ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þKAT¡¾TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤âÂà½ê¡£°Ê¹ß¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ä¤Ä¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀéÍÕÍºÂç
¡¡¥³¥ÍÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¿¿·¿Í±Ä¶ÈÃ´Åö¤Ç¡¢Æ·¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²Ã¡¹¸«Î¶À¸¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÀéÍÕÍºÂç¡£ËÜºîÊüÁ÷¸å¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¥·¥ê¡¼¥º²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ø²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡¾in the sky¡¾¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¸÷¸»»á¤¯¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¸÷¸»»á¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Ï4·î´üÊüÁ÷¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇµßµÞÉôÄ¹¡¦À±Á°¹¨ÂÀ¤ò±é¤¸¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤Û¤«¡¢11·î¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë ¡ÁºÇ½ª¾Ï¡Á ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¥Ï¥Ã¥¥ó¥° ¥²¡¼¥à¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£