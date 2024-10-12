¡Ö²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿³ÊÆ®²È¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡×¡£±Ç²è¡Ø¼ã¤¸«ÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤ÎÊ¡»³æÆÂç¤ÈUFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼Ê¿ÎÉÃ£Ïº¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡ª
±Ç²è¡Ø¼ã¤¸«ÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²ÈÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¢Ê¡»³æÆÂç¡Êº¸¡Ë¤È¡¢UFCÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº
10·î11Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¼ã¤¸«ÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²ÈÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¢Ê¡»³æÆÂç¤È¡¢Æ±12Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤àÌµÇÔ¤ÎUFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢Ê¿ÎÉÃ£Ïº¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¡¦2²óÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¼ã¤¸«ÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë»î¹ç¥·¡¼¥ó
¤Ê¤ó¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯»¦¤µ¤ì¤ë·»¡¦É÷´ÖºÌ¿Í¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¡£¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¶»¤ËÆ®¤¤¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÄï¡¦É÷´ÖÁÔÊ¿¡ÊÊ¡»³æÆÂÀ¡Ë¡£Æâ»³ÂóÌé´ÆÆÄ¤Ï·»¤ÎÈó¾ð¤Ê»à¤È¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ëÄï¤ÎÀ¸¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò»£¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÉå¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºîÉÊ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤Î»×ÏÇ¤Ï¸«»ö¤Ë·ë¼Â¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
À¸¤È»à¤ò¸«¤Ä¤á¤¿°Û¿§¤Î±Ç²è¤òÇÞÂÎ¤È¤·¤¿¡¢³ÊÆ®²È¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¤µ¤é¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Ê¿ÎÉ¡¡±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë»î¹ç¤ËÄ©¤à¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤ì¤À¤±»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤ë¤«¡×¤À¤±¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤Ã¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦Èá»´¤Ê¾õ¶·¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡»³¡¡»î¹ç¸å¤ÎÁÔÊ¿¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÎÉÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¤ò³Í¤Ã¤¿¸å¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÂ¤ò´µ¤¦Êì¡¦ËãÈþ¡ÊÌ¸Åç¤ì¤¤¤«¡Ë¤Î¤½¤Î¸å¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤â¤¦¤¹¤°¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Ç²è¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËÍ¤¬±é¤¸¤¿ÁÔÊ¿¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÇÁÔÊ¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤«¤é·»¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ð¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÎÉ¡¡ËÍ¤âUFC5ÀïÌÜ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áò¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤è¤ê¥±¥¬¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ªÊè¤Ë¡ÖÌµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï½Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ë¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤¯½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÔÊ¿¤Î¿ÍÀ¸¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¡»³¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç½Å¤¿¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤ËÁÔÊ¿¤Ïµ§¤ê¤Ë¤â»÷¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¼ã¤¸«ÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡£°ëÂ¼Í¦ÅÍ±é¤¸¤ë·»¡¢É÷´ÖºÌ¿Í¡Êº¸¡Ë¤È¡¢Ê¡»³æÆÂç±é¤¸¤ëÄï¡¢ÁÔÊ¿©2024 The Young Strangers Film Partners
¨¡¨¡¤â¤·¤³¤Î±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊË½ÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤é¡¢Ê¿ÎÉÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿ÎÉ¡¡È¿È¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥ì¥Ù¥ë¤Ï°ã¤¦ÏÃ¤À¤±¤É¡¢ËÍ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¤ÏË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤¿¡£ÂÎ³Ê¤ÏËÍ¤è¤êÂç¤¤¤¤Î¤ÇÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀåÂÇ¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Ó¥ó¥¿¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Ë½ÎÏ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
Ê¡»³¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£±Ç²è¤ÎÃæ¿È¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÔÊ¿¤ò±é¤¸¤¿ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê·»¤Î»à¤äË½ÎÏ¥·¡¼¥ó¤â´Þ¤á¡Ë·è¤·¤Æ¸å¤í¸þ¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÎÉ¡¡¤â¤Á¤í¤ó³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤Ï¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ê·»¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ËÁÔÊ¿¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥º¡¼¥ó¤ÈÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¾ìÌÌ¾ìÌÌ¤ÇÌò¼Ô¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡»³¡¡Ê¿ÎÉÁª¼ê¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¡Ê10·î12Æü¡Ë»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤«¤éUFC¥Õ¥é¥¤µé¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ®¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¼ÁÌä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
Ê¿ÎÉ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤É¤¦¤¾¡£
Ê¡»³¡¡ÉáÃÊ¥·¥ã¥É¡¼¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ë¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¡¢Áê¼ê¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ä¤ë¡¢ÂÇ·â¤«¤é¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤¤¤¯......¤È¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿ÎÉ¡¡¥·¥ã¥É¡¼¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤ºÂÐÀïÁê¼ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿·¿Í¤Îº¢¤Ï¤â¤¦·¿¡Ê¤«¤¿¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»³¡¡¤¨¤Ã¡¢ºÇ¶á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
Ê¿ÎÉ¡¡¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï»î¹ç¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¡¢¡Öº£¡¢Áê¼ê¤ÎÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤«È½ÃÇ¤·¤ÆÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¡Ê·èÄêÂÇ¤òÊü¤Ä¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¡Ë¤ä¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Á¤È¤â¡Ö¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Ï°ìÊâ²¼¤¬¤ë¤è¤Í¡×¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Æ¬¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÆâÍÆ¤â¤À¤ó¤À¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¡»³¡¡¡Ê´¶¿´¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ë¤Ø¤§¡£
Ê¿ÎÉ¡¡¤À¤«¤é¥·¥ã¥É¡¼¤â¡ÊÉ½ÌÌ¾å¤Ï¡Ë°ì½ï¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ¬¤Î»È¤¤Êý¤Ï°ÊÁ°¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ê¡»³¡¡ºÇ½é¤Ï²¿¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥Ö¤«¤é¡©
Ê¿ÎÉ¡¡¤À¤¤¤¿¤¤¥¸¥ã¥Ö¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡¤ËÁê¼ê¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤ÏÁÛÁü¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë²¼¤¬¤ë¤Ê¤é¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë°ìÊâµÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£±¦¤Ë²ó¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤â±¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¡»³¡¡¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡Ê¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤Æþ¤ë¡Ë¡£
Ê¿ÎÉ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»³¡¡¥¸¥ã¥Ö¡¢¥¸¥ã¥Ö¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È......¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ò·è¤áµ»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¤³¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Ê¿ÎÉ¡¡¡Ê¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ËËÍ¤â±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬ÆÀ°Õ¡£±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤òÂÇ¤ÄÁ°¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥ê¥º¥à¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¹½¤¨¤¿¾õÂÖ¤«¤éÂÇ¤Ä¤ÈÁê¼ê¤Ë¤âÆÉ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é°ì²ó¿È¤òÄÀ¤á¤¿¤ê¡¢±¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤»¤Æº¸ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤ê¡£¤¤¤«¤ËñÙ¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»³¡¡ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÎÉ¡¡¤¢¤È¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ìá¤·¡ÊÂÇ¤ÄÁ°¤ÎÂÎÀª¤ËÌá¤ë¤³¤È¡Ë¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡£ÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤¹¤°¤Þ¤¿Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡£
Ê¡»³¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯Îý½¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈMMA¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â³ÊÆ®µ»¤ÎÎý½¬¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ç¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì²ó´ðÁÃ¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢MMAÅª¤ÊÆ°¤¤¬¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¿¤é¡Ê¥¸¥à¤Î¡ËMMA¥¯¥é¥¹¤Ë¥É¥Ã¥×¥ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¡£
Ê¿ÎÉ¡¡¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç³«ºÅÃÏ¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÎý½¬¤¹¤ëÊ¿ÎÉÃ£Ïº
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¤È»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤È¤³¤È¤º¤Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡»³¡¡¡Ø¼ã¤¸«ÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢Ê¿ÎÉÁª¼ê¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²»¶ÁÀßÈ÷¤âÀ°¤Ã¤¿±Ç²è´Û¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æâ»³´ÆÆÄ¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö·ï¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¶¶ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê²Ð¤ÎÊ´¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Åú¤¨¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸«¤¿¸å¤Ë²¿ÅÙ¤â»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÎÉ¡¡º£ÅÙÆ®¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥³¥í¥é¥É¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö¤³¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡¢Ê¿ÎÉ¤¬ÅÏÊÆ¤¹¤ëºÝ¤Ë¶õ¹Á¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¡¢¸åÆü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¡Ë¡£¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¿¤À¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÁê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¡»³¡¡¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æº£¸å¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÂÐÃÌ¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
Ê¿ÎÉ¡¡ËÍ¤â¡¢±Ç²è¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡üÊ¡»³æÆÂç¡¡
1994Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£±Ç²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥ºEXPLODE¡Ù¡Ê14¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥¨¥¥¹¥È¥é¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ª¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤À¤è¡ª¡×¡ÊTX¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ 2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥«¥à¡×¡ÊMBS¡Ë¡ÖMIU404¡×¡ÊTBS¡Ë¡ÖÎø¤ÏDeep¤Ë¡×¡ÊNTV¡Ë¡ÖÌÀÆü¡¢»ä¤ÏÃ¯¤«¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¡×¡ÊMBS¡¿TBS¡Ë¡Ö¤Ë¤¬¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤¤¡×¡ÊTHK¡Ë¤È½Ð±é¤ò½Å¤Í¤ë¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØJK¡ùROCK¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¡Ê21¡Ë¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö -·²ÀÄÀïµ-¡Ù¡Ê21¡Ë¡ØºÕ¤±»¶¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¡Ê21¡Ë¤Ê¤É¡£2024Ç¯½Õ¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖACMA:GAME ¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¡×¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë
¡üÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡¡
2000Ç¯¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»1Ç¯¤Î¤È¤¡¢¥Ñ¥é¥¨¥¹¥È¥é²Æì¤ËÆþ²ñ¤·¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½¤ÅÍ¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯8·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯11·î¡¢½¤ÅÍ¥Õ¥é¥¤µé¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¯¡£ÇËÃÝ¤Î²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢2021Ç¯7·î¤Ë½¤ÅÍÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£2022Ç¯5·î¤«¤éUFC¤Ë»²Àï¤·¡¢¸½ºß7Ï¢¾¡Ãæ¤ÇUFCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¡£10·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13ÆüÁáÄ«¡Ë¤Ë¡¢Æ±µé1°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¤¥Ð¥ë¤ÈÂÐÀï
¢£¡Ø¼ã¤¸«ÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡¡
10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
©2024 The Young Strangers Film Partners
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì