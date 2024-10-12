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1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ØÆþ¼Ò¡£¡Ø¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ØSIX HACK¡Ù¡Øã±½ü¡Ù¡ØTXQ FICTION/¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯¤ËForbes JAPAN 30 UNDER 30¤ËÁª½Ð
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